習川今晚通話，同意將在G20會面

2018年11月01日 23:34 中時 藍孝威

大陸國家主席習近平1日應約和美國總統川普通電話，雙方同意在出席阿根廷G20二十國集團領導人峰會期間再次會晤，就陸美關係及其他重大問題深入交換意見。

央視新聞報導，川普表示，他重視同習近平主席的良好關係，願通過習近平主席向中國人民致以良好的祝願。兩國元首經常直接溝通非常重要，雙方要保持經常聯繫。

川普說，他期待著同習主席在阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤，雙方可以就一些重大問題進行深入探討。希望雙方共同努力，為雙方的會晤做好充分準備。

川普表示，美方重視美陸經貿合作，願繼續擴大對華出口。兩國經濟團隊有必要加強溝通磋商。他支持美國企業積極參加首屆中國國際進口博覽會。

習近平表示，很高興再次同川普總統通電話。陸方已就陸美關係多次闡明原則立場。希望雙方按照他和川普總統達成的重要共識，促進陸美關係健康穩定發展。

習近平說，他也重視同川普總統的良好關係，願同川普總統在出席阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤，就陸美關係及其他重大問題深入交換意見。雙方對陸美關係健康穩定發展、擴大陸美經貿合作都有良好的願望，雙方要努力把這種願望變為現實。

習近平指出，陸美經貿合作的本質是互利共贏。過去一段時間，陸美雙方在經貿領域出現一些分歧，兩國相關產業和全球貿易都受到不利影響，這是陸方不願看到的。

習近平表示，大陸即將舉辦首屆國際進口博覽會，這顯示了陸方增加進口、擴大開放的積極意願。很高興眾多美國企業踴躍參與。陸美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動陸美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，今年以來，朝鮮半島形勢出現積極變化。陸方贊賞川普總統同金正恩委員長舉行歷史性會晤，推動了朝鮮半島無核化和政治解決進程。希望美朝雙方照顧彼此關切，進一步推進朝鮮半島無核化和構建朝鮮半島和平機制進程。陸方將繼續發揮建設性作用。

川普表示，今年以來，美朝會談取得了積極進展。美方高度重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續同陸方加強溝通協調。

(中時 )