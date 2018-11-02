臺中花博開幕晚會精彩登場 11／3交管、免費接駁看過來

臺中花博開幕晚會 交通接駁懶人包。(圖片來源：臺中市政府提供)

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中時電子報
綜合報導

臺中花博11/3盛大開幕，開幕晚會將在水湳智慧城舉行，邀請國內外藝文團體帶來精彩表演，預期超過2萬人共襄盛舉。為使交通順暢，臺中市政府交通局在會場周邊進行2階段車輛管制，並規劃多處停車場，提供5,208汽車格、5,356機車格。下午4時30分前可自行開車騎車前往，之後開始管制，11/3可在秋紅谷及洲際棒球場搭乘免費接駁車，每10分鐘一班車，歡迎踴躍搭乘。

臺中市政府交通局長王義川表示，花博11/3開幕晚會活動為下午5時至晚上9時，為維持交通順暢，會場周邊將分時段實施車輛管制，第一階段管制從中午12時至4時30分，管制範圍為凱旋路(含)以東、敦化路(不含)以南、中科路(不含)以西及大鵬路(不含)以北區域。

為體貼年長、孕婦、幼童及行動不便民眾，在第一階段管制時段內，市府規劃敦化路(中科路-凱旋路間)及凱旋二街、凱旋三街(凱旋東街-凱旋路間)提供小汽車臨停下客區，減少進入會場的步行距離。

第二階段管制則自下午4時30分到晚上10時，管制範圍為凱旋路(含)以東、黎明路(不含)以南、中科路(不含)以西及河南路(不含)以北區域，南北路段擴大至黎明路及河南路，請留意二個階段管制時間及管制區域，並配合現場員警指揮通行，以維持周邊交通順暢，讓花博開幕活動順利成功，共同迎接2018臺中世界花卉博覽會到來。

(中時電子報)

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