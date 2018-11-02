兩個女人為他爭風吃醋！藍鈞天幸福喊：好爽！

2018年11月02日 00:04 中時 林淑娟

藍鈞天、李維維、葉星辰、吳岳擎為新戲宣傳。（三立）

藍鈞天、李維維、葉星辰、吳岳擎為新戲宣傳。（三立）

藍鈞天日前剛與結婚兩年半的老婆補辦婚宴，女兒還當花童，一家三口幸福模樣羨煞所有人，已然成為幸福好男人代表的他，與葉星辰、吳岳擎、李維維等人主演的迷你劇集《你好，幸福》即將播出，被問婚宴當天是否有「洞房」？他笑說：「我們是很真實的人生，不是偶像劇，累慘又喝醉後不可能發生任何事，通常是第二天才會發生啦！」

《你好，幸福》1日在BELLAVITA貴婦百貨分享餐廳舉辦媒體宣傳會，主要演員葉星辰、吳岳擎、李維維及剛補辦婚禮的藍鈞天都出席。聊起幸福的定義，身為男人的他認為，當男人對女人說「我要養你」，這種話可能聽三分之一就好，他不曾對老婆講過這種話，他老婆可能會覺得是一種污辱，「我太太是想要自己很好，並且希望她的男人比她更好」！他說自己本來是容易滿足、沒那麼積極的人，覺得生活輕鬆過就好，但老婆很積極進取，會給他壓力，這也成了他進步的動力，「我娶她就是為了這個！我需要有人push，我們兩個是互補」。

他說自己平常就很愛帶小孩，如果在外工作也會「照三餐問候女兒」、跟她視訊，所以女兒很黏他，結果還會一直跟媽媽吃醋，「她們兩個就是每天上演搶爸爸戲碼，然後我就很爽！」

他在婚禮上多次感動落淚，被冠上愛哭新郎封號，他表示因為很多家人、好友從世界各地趕來參加他的婚禮，特別是有著兄弟臉的好友吳建豪，更是令他感動。至於吳建豪與老婆鬧婚變，藍鈞天說：「我真的不知道，不要問我，家人之間不會問這種事！」是否看過他老婆？他說蠻常看到的。是合體一起出現嗎？他為難地說：「不要再問我了！他來已經讓我很感動，他知道會有媒體還願意來，而且陪我到最後一分鐘，甚至婚宴結束還送我上車！」

葉星辰在劇中飾演一位夢想開店的女生，男友吳岳擎希望在賺到一桶金的時候能娶她入門，吳岳擎笑說現在一桶金連辦婚禮都不夠，更何況還要租房子和生活費，葉星辰說光看自己哥哥結婚時的花費就嚇了一跳，再看看最近藍鈞天婚宴的花費，讓她真的對婚禮卻步，藍鈞天笑說他的婚禮是在登記兩年半後才舉辦，這期間以利息來算，當然花費會比較高。吳岳擎也說，現在的標準可能要十桶金才夠。

三立電視推出的迷你劇集《你好，幸福》，將於11/24起，每週六晚間九點於Vidol推出，該劇改編自真人真事。將三個不同年齡層的女人，透過生活地域的連結，帶領觀眾看見三個女人各自追逐幸福的旅程。

(中時 )