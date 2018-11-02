新北市警掃黑、威力掃蕩 淨化選前治安

2018年11月02日 01:22 中時 葉書宏

新北市政府警察局執行「新北地區同步威力掃蕩」專案。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局執行「新北地區同步威力掃蕩」專案。（葉書宏翻攝）

為期淨化選前治安，防制幫派以暴力或假借政黨介入選舉，新北市政府警察局配合警政署全國分區性同步接力掃黑行動策略，自107年10月28日起規畫執行107年第3次「自辦同步掃黑行動」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所，截至11月1日止，針對新北市轄內329處實施搜索臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、天道盟幫派分子共10人涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪行，並查獲涉及各類刑案453人、各級毒品3萬3,453.42公克、改造手槍2枝。

另為澈底打擊街頭滋事分子犯罪氣燄，該局於11月1日執行「新北地區同步威力掃蕩」專案，動員各單位警力，執行全市同步威力掃蕩勤務，對街頭滋事分子經常聚集的KTV、撞球場、小吃店等處所執行同步搜索、臨檢勤務，強力檢肅不法分子，展現維護轄區治安的決心。

為發揮強力掃蕩力道，特別擇定中和、三重分局為掃蕩重點區域，由保安警察大隊攜帶重裝備的霹靂警察、交通警察大隊警力及緝毒犬支援這兩個分局執行搜索、臨檢，並由副局長艾鵬到中和分局主持擴大臨檢勤教，隨後至中和區1處大型娛樂場所視導聯合臨檢查察情形。

新北市警局於此波掃黑行動間，鎖定轄區竹聯幫、天道盟等幫派組合成員，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署指揮偵辦，持拘票、搜索票於新北市新莊區、蘆洲區、臺北市、宜蘭縣、嘉義縣等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及成員2個犯罪組織，計10人到案。

刑警大隊檢肅竹聯幫大哥李姓主嫌為首的暴力討債集團共4人到案，該集團不僅毆打恐嚇被害人還債，更到被害人父母住處恐嚇、強取財物；土城分局檢肅以天道盟成員蘇姓主嫌為首的犯罪集團共6人到案，該集團為達討債目的，以限制被害人自由，強暴脅迫被害人蹲入水桶，逼其抽香菸、喝尿、吃屎等手法，凌虐被害人長達1個半小時，致被害人事後前往醫院就醫。

新北市政府警察局除了規劃執行這次掃黑及威力掃蕩專案，對轄區幫派、街頭滋事分子圍事經營、經常活動處所大掃蕩，為維護11月24日選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

(中時 )