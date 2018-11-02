一喝酒就臉紅？醫師：小心是食道癌高危險群

一喝酒就臉紅？醫師：小心是食道癌高危險群。（圖/達志影像）

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中時電子報

近年來食道癌成為國人10大癌症死因之一，食道癌的危險因子絕大多數和飲食習慣有關，最重要的三個危險因子是喝酒、抽菸、嚼檳榔。胃腸科醫師張振榕指出，一喝酒就臉紅的「紅臉族」，因為體內沒有幫助分解酒精的酵素，反而讓酒精轉換成有毒致癌物質「乙醛」。酒對食道癌的影響特別大，長期飲酒會讓體內堆積過多乙醛、罹患食道癌的機率上升。

張振榕指出，根據統計，台灣人有40%缺乏代謝乙醛的ALDH2酵素，當這些人喝下大量的酒精，卻缺乏能代謝乙醛的「ALDH2」，這些乙醛只能堆積在身體裡。長期飲酒會讓體內堆積過多乙醛、罹患食道癌的機率上升。

要測試自己是不是缺乏能代謝乙醛的「ALDH2」，最簡單的方法就是看喝酒之後臉紅不紅，「紅臉族」代表身體裡缺乏ALDH2酵素，如果平常有抽菸、喝酒、嚼檳榔的三個危險不良習慣，就是罹患食道癌的高危險群，風險最高恐提升79倍。

另外，喜歡過燙的食物如熱茶、熱湯，高溫對食道黏膜產生長期物理性的傷害，張振榕指出，食道黏膜以鱗狀上皮為主，可以抵抗一些外來傷害，但如果長期被溫度過高的飲食傷害，物理性的傷害持續太久，黏膜細胞也會產生病變，容易提升罹患癌症的機會。還有喜歡吃含有致癌物質亞硝胺的醃製品、煙燻製品，或者是飲食缺乏蔬果、礦物質，甚至是感染人類乳突病毒等因素，都有可能使得罹患食道癌的風險節節上升。

張振榕表示，食道癌的黃金診斷方式，當然還是以胃鏡為主。內視鏡檢查的第一關就是食道，再來才是胃、十二指腸，所以照胃鏡的時候就可以確定食道有沒有黏膜病變，或者是食道癌。他列出6要點加強預防食道癌，一、遠離菸酒檳榔，二、避免醃製品，三、不要吃過熱的食物，四、多吃蔬果，五、要運動，六、適度攝取維生素C，這些都可以預防食道出現癌症病變。

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(中時電子報)

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