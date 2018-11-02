高雄》韓國瑜要贏 民進黨資深黨員：這族群是最後關鍵！

2018年11月02日 01:19 中時電子報 黃麗蓉

民進黨創黨黨員、前高雄縣議員陳振福，日前公開力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，他直言，韓國瑜只靠打經濟牌是不夠的，喚醒五、六十歲這個長期挺綠的族群，才是韓國瑜最後的勝負關鍵！

陳振福指出，國民黨、韓國瑜在高雄只是打經濟牌是不夠的，講白了，對五、六十歲的人談經濟，已經打不動了！他強調，五、六十歲以上的人，如果還是喚不醒，韓國瑜還是很難有機會勝選。

據香港媒體《中評網》報導，陳振福坦言，選舉不能只看網路聲量，北漂族到底會不會回來，沒有人知道，也不知道網路聲量能不能換成選票。他的看法和別人不一樣，人家稱讚韓國瑜有多好，他不會對韓有溢美之詞，韓國瑜的人老實、講話實在，政策也不錯，他才跳出來挺他。但他並不會說韓國已經勝券在握，若要贏，就是要拚五、六十歲那個族群，不拚那一塊，韓國瑜的聲勢，最後只會是「雷聲大」。

那要如何喚醒長期挺綠的五、六十歲的族群？陳振福強調，要讓他們覺醒，知道民進黨已經不值得再支持了，這個黨已經失去了黨魂。以往民進黨反專制獨裁、反黑金、司法獨立等理念價值，但現在的民進黨都違背了，都只看錢，都只是在騙。而實際上就是新潮流加獨派在執政，也不知道要把台灣帶到哪兒去。

(中時電子報)