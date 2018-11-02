狼虎之年不耐老公「攘外未安內」 人妻暗搭丈夫友遭拍裸照

2018年11月02日 02:13 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

身為一家之主的男人，每天忙著在外拚事業，忙工作，但是「攘外先安內」，可別了家庭妻小需先顧好。北部都會有一名正值「狼虎之年」的人妻，因為丈夫每天忙於工作，疏於「家庭作業」，不耐空閨的她就與老公的朋友搞起了曖昧關係，並多次發生親密行為。後來事情被丈夫發現，人妻急與小王斷絕關係，但是小王卻不肯罷休，將二人的親密照片傳給友人欣賞，氣得人妻化被動為主動，狀告男子妨害秘密和妨害風化。

庭訊時，小王堅稱並非故意將人妻的裸照傳布出去供人欣賞，他稱說，當時自己是喝醉了才會「誤傳」照片。

據《蘋果》即時報導，人妻的丈夫是名事業有成的商人，但是忙於事業卻疏忽了妻子的「照顧」，而這名「小王」是丈夫的好友，在禁不住人妻多次的「暗示」與「誘惑」，經常相約外出投宿、旅遊發生曖昧關係，只是這段感情沒多久就被女方的丈夫察覺，雖然老公沒有對妻子與朋友提出告訴，但為人妻子感覺自愧於丈夫，於是決定快刀斬亂麻，想結束和「小王」的這對不倫戀情。

不料「小王」卻不願善罷甘休，有次藉著酒意，把先前偷拍人妻躺在床上的裸照傳給她的2位朋友觀賞，女方輾轉得知，擔心「小王」想藉威脅她，憤而先提出控訴。

事後小王賠償女方一筆錢達成「妨害秘密」部分的和解和撤告，至於妨害風化因屬於公訴罪，檢方調查，發現小王是一對一的方式分別傳給兩位朋友，認定不構成法條規定的散佈於眾，因此不予起訴。

(中時電子報)