嘉縣》嘉106鄉道整建爭議 三位候選人：應尊重地方民意

中正大學傳播系副教授管中祥（中），針對如何在文化保育基礎上開發對3位候選人提問。（張亦惠攝）

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中時
嘉縣三位候選人昨日在中正大學進行政策辯論。（張亦惠攝）

嘉縣民雄鄉106鄉道移除分隔島一案，引發鄉親強烈討論，中正大學傳播系副教授管中祥昨日在嘉義縣長候選人辯論會上便提出，如此具有公共性、在地歷史記憶的大事，竟是由上對下直接執行，沒有經過任何民意討論。對此，三位候選人皆表示，未來將落實公民審議，尊重地方意見。

管中祥強調，民雄部分居民對大學路整建，感到震驚反彈，樹有一定的公共性與歷史文化，因開發移除或移植老芒果樹，使居民共同的歷史記憶消失，另，應釐清造成交通事故的主因為何，這類的大建設由上而下執行，沒有經過民意討論，民眾從媒體報導才得知消息。縣長候選人未來如何在文化保育基礎上做開發，是否會有公聽過程？

吳育仁舉例，日前168縣道改種新樹也引起很多民意反彈，中正大學路樹問題也應讓民眾參與，是否有可行的替代方案，最後手段才是採取移植，吳也提議進行審議式民主。

翁章梁則表示，許多社會觀念、價值都在朝正向發展，公共工程更重視美學、環評，重大公共建設、開發與文化環境有衝突時，應以文化、環境為重，翁也強調，初選時就提出，嘉義縣政府重大工程應在討論過程就透過直播讓民眾了解，也會要請意見領袖及相關人士參與，而非已成一紙公文民眾才得知，透過科技讓政府與民眾間的資訊更透明。

吳芳銘強調，尊重歷史文化環境，發展地方特色，進行差異化，在土地裡找到重生與再生，未來也要落實公民審議精神、政策預算透過公民參與，揮別霸權制定迷思，吳也說，老樹跟開發是一樣的道理，要尊重地方民意。

(中時 )

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