胡宇威拍《寒單》丟偶包 轉型挑戰社會底層小人物

2018年11月02日 03:55 時報周刊 張毓琪

鄭人碩親自上陣體驗炸寒單。想亮影藝提供

導演黃朝亮繼破億電影《大囍臨門》、《大釣哥》後再現巔峰力作《寒單》，製作籌備耗時5年，將台東特有的元宵文化習俗「炸寒單」搬上大銀幕，由甫獲金馬獎最佳男配角提名的鄭人碩及戲劇男神胡宇威挑大樑演出，日前官方首度釋出超前導預告，炮炸寒單場面氣勢磅礡，引人入勝，兩位男主角無懼炮炸威力，皆親自上陣演出，但究竟是何原因兩人要當肉身寒單？是還宿願？還是贖罪孽？導演黃朝亮表示：「寒單是一部結合文化習俗、炮炸特效、兄弟情感的新型態類型電影，請大家拭目以待。」

電影《寒單》由導演黃朝亮、監製劉亭佑領軍，率領胡宇威、鄭人碩、小薰（黃瀞怡）、林予晞、楊貴媚、陸弈靜、高捷、陳博正、嚴藝文等實力派演員共同演出，超強卡司陣容，全是一時之選。官方今日搶先釋出超前導預告，眾所期待的男主角胡宇威拋開偶像包袱，轉型演出社會底層小人物，抽菸、打架、罵骯話、叫囂嗆聲樣樣來，自嘲「是窮到連鬼都怕的人」，預告中他與另一位男主角鄭人碩歃血為盟當結拜兄弟，胡宇威為了兄弟拿刀逞兇鬥狠樣的模樣，令人眼睛為之一亮。

「國片一哥」鄭人碩突破演技新高峰，從意氣風發的正常人淪落為社會邊緣人，即使短短1分鐘的預告，也難以忽略他極富層次的眼神與肢體演技，一幕他趴在地上撕心淚吼的畫面，更令影迷十足好奇，電影中他與胡宇威的關係將如何發展。值得一提的是，「廟公專業戶」陳博正不僅參與演出專祀寒單爺的「玄武堂」堂主，更為電影片名題字，預告片尾鏗鏘有力的一句「上轎」也是陳博正在肉身寒單準備上轎時神來一筆喊出，令導演黃朝亮為之驚艷，收錄其中。

《寒單》全片以台東為主景，劇組耗資1100萬改造、搭建當地舊有建築成為電影場景，並於開拍前一個月安排演員及工作人員在台東long stay做足準備。黃朝亮導演表示，13年前接觸電影之初，就很想拍攝屬於家鄉台東的文化特色「炸寒單」，後與台東玄武堂堂主李建智研究許久，決定先拍攝紀錄片，4年前隨著紀錄片的完成，也讓他充分瞭解寒單文化，以及這些肉身到底是為了什麼上去炸，因此確定了電影所要呈現的故事關鍵。《寒單》將於2019農曆年前上映。

(時報周刊)