華航機上雜誌《Dynasty》11月號-「電競世代」狂潮起

華航機上雜誌《Dynasty》11月號帶旅客一窺電競世代。圖：華航提供

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張佩芬

打電動也能成為世界冠軍！11月3日，全球最受歡迎的電競遊戲《英雄聯盟》2018世界大賽的盟主就要誕生，觀看人數預計將破億萬人次大關，持續將觀看人數往上推進。今夏印尼亞運更首度將電競列為示範運動項目，而2022年杭州亞運，則將把電競列為正式競賽項目。最新發行的華航機上雜誌《Dynasty》11月號，就要帶旅客一窺這電競世代掀起的娛樂狂潮！

今年，全球電競遊戲營收預計將達1,369億美元，本期《Dynasty》主題「電競世代」就從這股席捲全球的潮流啟程，觀看電競產業一路發展至今逐步壯大，除了垂直鏈結網紅、直播平台、知名實況主，這股狂潮更橫向蔓延至電競旅館、海上電子競技場、電競音樂節。而電競場上實力超群的台灣好手們，也將能在高雄參與2018IESF世界電競錦標賽，台灣，也要站在電競浪頭上！

除了電競場上精彩團隊拚搏讓人熱血激昂外，本期還要介紹開發獨立電玩遊戲的這組年輕創力：《夕生》創作團隊。這組平均24歲的年輕團隊，不跟隨主流的歐美與日本電玩，反而以台灣40年代為背景，創作出一個「劇情解謎類遊戲」。

以獨特企劃、精緻場景、流暢程式設計，《夕生》更獲得「2016-2017UNREAL ENGINE 4 台灣首屆創意設計大賽」頭獎，將在明年推出《夕生》完整版，年輕的創意令人期待。

打破既定限制、不願約定俗成，《Dynasty》還將介紹普普藝術大師安迪沃荷刻正在紐約登場的特展，年輕攝影師Sanja Marušić以實驗手法呈現夢幻般魅惑人的影像世界，還有台灣漆藝家易佑安將古老漆藝轉出嶄新面貌的創作。

從不認為理所當然，從不盲目服膺主流規則，本期《Dynasty》正記錄著這些前仆後繼的努力與創作力，這些突破限制後綻放的強大動能與創力。

(工商 )

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