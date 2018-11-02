睽違13年銀蕨再現台灣藍天　紐西蘭航空重啟桃園航線

睽違13年，紐西蘭航空公司的銀蕨彩繪機1日晚間再現台灣藍天，重啟 奧克蘭至桃園的直飛航班。（陳麒全攝）

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紐西蘭航空首航班機降落後，特別安排阿美族原住民組成的舞蹈團，在空橋門口以迎賓舞蹈，迎接首航班機旅客。（陳麒全攝）
首航儀式中，紐西蘭原住民毛利人組成的舞蹈團 ，也表演傳統舞蹈，雙方文化交流。（陳麒全攝）
紐西蘭航空首席營收長Cam Wallace特別搭乘首航班機抵台，並在致詞時表示，宣布重啟奧克蘭與桃園之間的直飛航線。（陳麒全攝）
紐西蘭航空首席營收長Cam Wallace特別搭乘首航班機抵台，並在致詞時表示，宣布重啟奧克蘭與桃園之間的直飛航線。（陳麒全攝）

睽違13年，紐西蘭航空公司的銀蕨彩繪機1日晚間再現台灣藍天，重啟奧克蘭至桃園的直飛航班。紐西蘭航空首航班機降落後，桃園機場特別安排阿美族原住民組成的舞蹈團，在空橋門口以迎賓舞蹈，迎接首航班機旅客；稍後的首航儀式中，紐西蘭原住民毛利人組成的舞蹈團，也表演傳統舞蹈，雙方文化交流。

紐西蘭航空首席營收長Cam Wallace特別搭乘首航班機抵台，並在致詞時表示，宣布重啟奧克蘭與桃園之間的直飛航線後，已經感受到台灣民眾對這條航線的歡迎熱情，預計在農曆春節連假期間，台紐機位需求會大幅提升。目前每年約有4萬2000名台灣旅客，前往紐西蘭觀光旅遊，這個數字還會持續攀升，紐西蘭航空期盼，未來能夠吸引更多的紐西蘭旅客，來台灣探索台灣之美。

紐西蘭航空奧克蘭至桃園航線採用波音787-9夢幻客機飛航，設置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙「空中沙發」及經濟艙等4個艙等。每周2、4、6各飛航1個往返，飛行時間約11個小時，抵達奧克蘭之後，還可以銜接紐航國內航線，飛往皇后鎮、威靈頓、基督城、羅托魯瓦等20個城鎮。

由於「銀蕨」是紐西蘭特有種植物，紐西蘭航空特別把銀蕨圖案塗裝在旗下飛機上，成為紐西蘭航空的企業標誌，銀蕨也隨著航機飛到世界各地。紐西蘭航空1991年間開闢奧克蘭至桃園直飛航線，2006年因為油價高升停航，間隔13年後，在今年的11月1日，再度復飛桃園航線。

(中時 )

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