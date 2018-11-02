力戰萬聖節群鬼出沒 國家交響樂團同晚演出實力迎戰

鋼琴家賀夫與國家交響樂團美巡，展現精湛琴藝。(國家交響樂團提供)

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演出碰到節日或連假，往往是惡夢的開始，如果又是初試啼聲，首次前進當地音樂殿堂叩關的異國交響樂團，更是任務艱鉅。以台灣愛樂之名，NSO國家交響樂團美西時間昨(31)日首度在聖地牙哥柯普萊交響音樂廳演出，正逢美國重要節日萬聖節，票房一度停滯，在樂團努力之下破七成，不少家長把孩子扮裝好才匆忙進入音樂廳，也有不少當地民眾現場購票，不錯過不遠千里而來的台灣之音。

柯普萊交響音樂廳由電影院改建，音響效果溫暖，再加上與前一晚曲目相同，團員演奏起來更為得心應手，上半場台灣作曲家金希文《跳舞歌》結構新穎，融入原住民素材，深具台灣土地特色；鋼琴家史蒂芬．賀夫與樂團帶來李斯特《第一號鋼琴協奏曲》，連續三樂章一氣呵成，賀夫技巧高超，營造了拘謹的熱情，令人印象深刻。

下半場的重頭戲包括德布西《海》以及拉威爾《達芙尼與克羅伊》第二號組曲，呂紹嘉遊刃有餘，樂波斑斕起伏，明暗互見，撩動人心，充分展現了駕馭樂團演繹這兩首印象派樂作的實力。

昨晚現場包括《San Diego Reader》、《Epoch Times》以及《San Diego Story》等樂評都有前來，大力出資整修柯普萊交響音樂廳的當地慈善家雅各布夫婦也雙雙出席，NSO前總監華裔指揮家林望傑與鋼琴家妻子張晶晶也全家到場聆聽，為樂團加油打氣。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，雖然演出日期正好就是萬聖節，但樂團既已出訪，就一定要有所收穫，先前樂團已經派出首席李宜錦等先遣部隊，在當地台灣社團舉行室內樂音樂會，介紹國家交響樂團；另一組人馬則專攻該地樂界，邀約重要文化界人物，希望雙管齊下，為樂團聖地牙哥首訪處女秀開出佳績。

前一晚在加州橘郡塞格斯仲表演藝術中心的樂評也已經出爐，橘郡當地專業音樂評論網站「古典之聲」樂評人楚曼(Truman C. Wang)撰文表示，國家交響樂團開場的金希文《跳舞歌》展現樂團打擊與銅管聲部既溫暖又閃亮的音色；下半場兩首管絃樂作品則透過聲響表現了自然的法國印象派色彩。

楚曼強調，樂團在德布西《海》中傳達充滿光影、波濤以及海上奇觀的旅程，在拉威爾《達芙尼與克羅伊》引領觀眾感受神話世界的狂喜與動人魅力，長笛、雙簧管、豎琴、法國號及大提琴等聲部都有出色表現。這篇樂評也讓樂團宛如吃下一顆定心丸，持續朝下兩場巡演前進。

樂團將於11月3日在西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心，5日在舊金山戴維斯交響樂音樂廳演出。

(中時 )

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