國安局說網路不能詆毀小英 網友為馬英九抱屈

2018年11月02日 03:59 中時電子報 黃麗蓉

網路上不能詆毀蔡英文總統！國安局長彭勝竹1日在立院證實，國安局將監控臉書等公開網路社群。宅神朱學恒在臉書酸說，「這絕對不是他x的懷念戒嚴時代，這也絕對不是他x的侵犯言論自由，元首是至高無上的，不容侵犯！也有網友忍不住為前總統馬英九抱屈。

網友說：「前總統馬英九以前被人在臉書、網路上罵得多不堪，但有看過馬英九叫調查局或相關局處蒐集『詆毀』罪證嗎？民進黨上台後才凸顯國民黨的憨直及臉皮薄。阮阿母以前常說的一句台語：『新的沒來，不知舊的好！』民進黨上台，才讓我們看清他們的嘴臉！民進黨的『兩套標準』實在是讓人受不了，太瞧不起人民的智商了！」還有人說：「當你們在批評韓總說意識形態不接受遊行，說這是在搞戒嚴，那國安局這又算搞哪齣？元首領袖做的好，人民拍好叫好都來不及了，哪會詆毀？所以是不是要先檢討一下自己的行為？不是說好謙卑~謙卑~再謙卑嗎？」

也有網友不滿說：「靠北~以後只能吾媓萬歲萬萬歲了！」、「我們是選到了什麼皇帝，太誇張了吧。」、「做得爛就要禁得起批評，連這點雅量都沒有，還當什麼國家元首？」、「說事實算是詆毀嗎？好奇！」

至於國安局監控的範圍，據《聯合新聞網》報導，國安局長彭勝竹表示，偵蒐的範圍，包含公開的網路與社群媒體，但LINE、簡訊應該沒有，國安局只對公開網路像是臉書的社群才會作蒐集。至於汙衊領袖元首部分，國安局會去看各個公開網路，確定是不是在作詆毀的動作，若是爭議的訊息，會再由各部會一起檢討。

(中時電子報)