北、東四縣市豪雨特報 各地有雨早晚涼

2018年11月02日 06:20 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

中央氣象局表示，今天（2日）仍受東北季風及颱風外圍環流影響，水氣也相較今天偏多，除了北部及東半部地區持續有陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。氣象局對新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣綠島、蘭嶼等地發布豪雨特報，蘭嶼已有豪雨發生，今天宜蘭仍有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北山區、綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地早晚仍偏涼，各地低溫17至21度，預測白天高溫北臺灣也只有21至23度，中部及花東約24至26度，南部約28度，南來北往多留意氣溫變化。

今年編號第26號輕度颱風玉兔，今天凌晨2時中心位置距離鵝鑾鼻西南西方約470公里的海面上，向北北西緩慢移動，即將減弱成熱帶性低氣壓，東北季風及颱風外圍環流影響下，東北風相當強勁，氣象局發布陸上強風特報，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至12級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全；另外，受颱風影響，東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

東北季風及颱風外圍環流影響，高屏今位於下風區域，須留意污染物累積情形；高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)