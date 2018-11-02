11／02 三大報頭條要聞

2018年11月02日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●韓流發威，拉升高雄市長選戰熱度，為重振旗鼓，菊系全面進駐輔選陳其邁，首先建議陳脫下「正義溫暖」文青外衣，回到當年伶牙俐齒的立院戰神作風。陳其邁近日果然炮火全開，不計毀譽再飆毒語，試圖點燃綠營基本盤熱情。

●陸美關係有惡化跡象！美國國務卿蓬佩奧指出，在未來一段很長的時間，「中國將是美國面臨的最大國家安全挑戰」。在川普總統的領導下，華盛頓正對北京進行全面的回擊。美方正說服陸方在商業上表現得「像正常國家和尊重國際法」。

●國民黨高雄市長候選人韓國瑜全台走透透，為黨籍縣市長站台，成為藍營最搶手助選員，「新太陽」熱力強壓其他太陽，黨內也傳出世代交替的聲音。眼看韓國瑜領軍的國民黨氣勢如虹，成功召喚2016慘敗後散失的支持者歸隊，但民進黨對「韓流」也更高度警戒，最後就看哪一方能催出基本盤，得到中間選民認同。

●台北市長柯文哲自2014年勝選，將近4年來成為台灣政壇當紅炸子雞，獲最高媒體關注度與網路支持聲量，但近來因國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起「韓流」，柯P關注度大受影響，連柯本人都坦言，韓國瑜網路聲量已超越他多倍。是否擔心選情受韓國瑜外溢效應衝擊？柯昨受訪僅表示，台北市民自主性很高，言下之意是他不擔心。

◎旺報

●大陸台商組織「台企聯」已與航空公司協商，推出返台投票及春節機票優惠方案，最大折扣達75折。海基會發言人管安露日前表示，正面看待台商回台行使投票權，但並未聽說陸方提供航空公司補貼。對此，陸委會副主委邱垂正昨回應，「海基會回覆他們沒有掌握」，但「相關部門有沒有，我們要再進一步了解。」

●九合一選舉在即，行政院長賴清德1日上午在院會強調，這次選舉有4大特殊性及挑戰，重點包括境外資金流入試圖影響選舉、假訊息快速傳播產生負面效應。各機關都必須提高警覺，運用已建立之檢警情蒐聯繫通報平台，聚焦打擊並迅速檢肅到案。法務部則證實，已有境外資金流入，但具體內容無法證實。

●國安局長彭勝竹1日在立法院備詢時指出，大陸自9月1日起核發台灣民眾居住證，初估已發出7至8萬人。立委問及「港澳台居住證」在我官方的定義為何？彭勝竹說，視為在大陸生活的一個身分證件，「還不到準公民身分證的地步」。大陸國務院港澳辦副主任黃柳權表示，已有8.2萬餘名港澳居民申請居住證。

●海岸巡防署即將在本月21日至23日在南沙太平島舉行例行性的環島海域實彈射擊，由於時間點就在九合一選舉前，引發各界關切。海岸巡防署長李仲威1日在立法院答詢表示，海巡署依規定在45天前公告射擊通報，這是安全考量，至於實彈射擊是否如期執行，會在這段時間掌握南海情勢發展，再做判斷。目前沒有延期構想。

◎工商時報

●台股當沖交易高燒不退，根據統計，今年以來上市櫃當沖成交值正式破10兆元，昨日大漲的國巨、玉晶光及揚明光均為熱門當沖股，突顯「助漲助跌」效果，台股行情下一步，熱門當沖股絕對是不可或缺觀察指標。

●近年大陸政府積極推動新能源汽車發展，並將其列為「中國製造2025」重點發展項目之一。為加速新能源汽車推廣，日前中國工信部再出重拳整治燃油汽車，未來兩年內強制報廢1億輛的燃油汽車，這給新能源汽車留下巨大的市場空間。此重大利多消息一出後，有「中國版特斯拉」之稱的蔚來汽車，昨晚在美股一開盤即大漲3.7％。

●全球貿易戰帶來的不確定性，使外國需求大幅減弱，1日公布的日經台灣（Nikkei Taiwan）製造業採購經理人指數（PMI）從9月的50.8掉到10月的48.7，跌破50枯榮線。

●日前美國政府宣布台灣已在世貿組織（WTO）承諾，在未來的談判中將不再爭取開發中國家所享有的特殊與差別待遇，消息傳回國內，輿論嘩然，立法院旋邀相關部會專案報告，然而詢答之間許多疑義仍未得解，以致當日九項臨時提案全保留。

(中時電子報)