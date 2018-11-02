高雄》「韓流」成藍綠大對決　港媒：不利韓國瑜選情

韓國瑜雖成功集結藍營士氣，但也激起綠營危機，這將對韓國瑜選情帶來危機。(圖/取至韓國瑜臉書)

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中時電子報
/整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜引發的「韓流」席捲全台，而日前的鳳山大造勢更將藍營士氣集結成功，震驚全台，原來韓國瑜已成功將空軍轉為陸軍，藍綠大對決正式進入肉搏戰。但有媒體認為韓國瑜雖然成功激起藍營士氣，但在綠大於藍的高雄，韓國瑜也激起綠營的危機感，也讓綠營支持者找到投票的動力，這對韓在高雄的選情絕對有相當程度影響。

原本民進黨在執政大環境不佳的狀況下，此次選戰就打得困難重重，但一開始根本沒人會預料連高雄都會陷入危機。而韓國瑜帶來的「韓流」不僅集結藍營強大士氣，也激起綠營支持者的危激意識，催票、拉票、動員等等開始動起來，甚至連韓國瑜寄予厚望的「北漂青年」中，也開始有了返鄉投陳其邁的聲音出現，種種跡象可看出，高雄的綠營士氣開始回流，這對韓國瑜來說絕對是個警訊。

據香港媒體《中評網》報導，高雄市的基本盤是綠大於藍，大約是六成對四成的比例，2014年民進黨在高雄拿到68%得票率，藍營的四成還是極大化後的估算。因此，依韓國瑜目前的氣勢，絕對能把高雄藍營的基本盤完全催化出來，但藍營在高雄的四成基本盤全催出後，要往上加變成四成五或是五成，那就非常困難。也因此，韓國瑜這次打出北漂青年返鄉投票的議題，當然是想為自己在基本盤得票中再往上加，並且期待對手陳其邁的六成往下掉。

雖然韓國瑜帶起的旋風，為藍營帶來很大的希望，更提升藍營的士氣，但其背後的危機是，在綠極度大於藍的高雄，韓國瑜也激起綠營支持者的團結，更讓綠營支持者找到投票的動力，這對韓國瑜在高雄的選情絕對有相當程度影響。

(中時電子報)

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文章來源：中評社網站

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