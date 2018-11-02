MIT健身器材攜手台灣最速男打開國際市場

2018年11月02日 08:21 中時 馮惠宜

品瑞國際事業希望帶給國人最好的品質與服務，與「台灣最速男」楊俊瀚共同嚴選推薦好的健身器材給大家。（馮惠宜攝）

當「台灣最速男」楊俊瀚遇到MIT健身器材貿易商會擦出什麼樣的火花？品瑞國際事業有限公司(TigerWhale)為推廣全民運動，並把產品推上國際舞台，近期與楊俊瀚簽下年度廣告代言合約，這次楊俊瀚代言品瑞國際事業健身器材PINRAY(台語諧音「拚了」有氧系列品質商品，也同時勉勵國人一起拚出健康！

楊俊瀚自去年2017年亞洲田徑錦標賽男子200公尺、世大運100公尺奪雙金，今年又在雅加達亞運田徑男子200公尺，以20秒23打破台灣紀錄，拿下台灣在亞運隊史上首面男子200公尺獎牌，迎得台灣最速男的封號。楊俊瀚的潛力不僅引發美國媒體注意與教練團相當高的評價，更引起國內高度關注，帶動運動風氣！

品瑞國際事業代理了許多全球熱銷台灣MIT國際品牌健身器材商品，更是「PR-888 PINRAY RACER FIT弧形無重力跑步機 」台灣獨家總代理貿易商，這款跑步機自2018年3月起已外銷全球21個國家，半年銷出近千台的佳績，自9月上市於台灣上市以來，人氣、買氣、詢問度、接受度愈來愈高、廣受好評。

品瑞國際事業與「台灣最速男」楊俊瀚此次合作是強強聯手，希望帶給顧客最好的品質與服務，也透過「台灣最速男」楊俊瀚嚴選推薦好的健身器材給國人！

(中時 )