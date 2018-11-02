餐桌上的花博盛宴 花式港點吸睛又可口

長榮中餐廳新推出的港點「金針花南瓜糕」，以馬來西亞金針花及新鮮南瓜丁為首，再加入北菇、絞肉、菜鋪等食材，香濃綿密的口感令人一口接一口，搭配主廚特調黑糖醬甜中帶鹹更具風味。（馮惠宜翻攝）

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上湯花旗蔘蝦餃：將老母雞、金華火腿、赤肉、花旗蔘燉煮６小時，蝦餡內加入燉煮過上湯的花旗蔘剁成泥，附上湯一起出品，澄麵皮的Ｑ彈，蝦子鮮甜，花旗蔘上湯微苦濃郁回甘感，值得一嚐。（馮惠宜翻攝）
台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出全新港點「港點-新」饗宴，特別研發推出花博港點，多道料理不僅美味誘人外，外型更是如同藝術品般吸睛萬分。（馮惠宜翻攝）
極饌綠美人餃：則是新面貌結合原有風味此道點心更曾獲得世界三大男高音之一帕華洛帝的讚賞，譽為「世界上最好吃的點心之一」！（馮惠宜翻攝）

迎接11月3日起的台中世界花卉博覽會，台中餐飲業者費盡巧思，紛紛推出花博饗宴，台中長榮桂冠酒店長園中餐廳順勢推出全新港點，主廚精心研發花博港點，多道料理不僅美味誘人外，外型更是如同藝術品般吸睛萬分。

曾多年任職於香港名餐廳及知名飯店，剛接任長園中餐廳點心主廚陳戎琔表示，此次推出數十道結合傳統與創新港點，希望可以創新美食推動台中觀光！

此次推出的包括：上湯花旗蔘蝦餃、極饌綠美人餃、貴妃花香露、金針花南瓜糕、冷豔玫瑰香、鳳城韭菜餅、鮑魚燒鴨酥等數十道美味港點。

其中「上湯花旗蔘蝦餃」，將老母雞、金華火腿、赤肉、花旗蔘燉煮6小時，蝦餡內加入燉煮過上湯的花旗蔘剁成泥，附上湯一起出品，客人可以「先品一口餃，後品一口湯」。

另一道「極饌綠美人餃」將五種配料融合調味，提升出青江菜的清甜滋味，改良升級後依舊保留港式點心講求的香氣、口味、口感！

花博點心的「貴妃花香露」採用鮮甜荔枝、有機玫瑰及西谷米，純粹的果香與優雅花香，濃甜湯汁中帶著軟嫩分明的西米，入口後的清新風味一覽無遺。

金黃透亮的「金針花南瓜糕」，香濃綿密的口感令人一口接一口，搭配主廚特調黑糖醬甜中帶鹹更具風味；以精緻玫瑰為造型的「冷豔玫瑰香」則是嚴選屏東大花農場有機玫瑰泥，主廚細緻手藝捏出一朵朵如藝術般的玫瑰花，如同一幅畫讓人捨不得品嚐。

(中時 )

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