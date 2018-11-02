高雄》藍營大老真心挺韓？　網友：是一群貪婪的豬

2018年11月02日 08:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜之所以能造成韓流效應，很大程度是自身魅力和其願景吸引人民注意，才從一開始沒人看好情形下，打成現今的五五波焦土戰態勢。然而，一開始根本沒人鳥韓國瑜的國民黨大老，個個現在轉變態度，個個「前仆後繼」黏過來，有的甚至遭網友封為「敗票的豬隊友」，網友譏諷，這群大老根本不是真心想要幫韓國瑜，「他們是豬，是一群貪婪的豬」。

韓國瑜自從氣勢扶搖直上後，許多大老們好像注意到一支績優股似的，紛紛花蝴蝶似的飛過來，期望也能分到一點蜜汁。先是有國民黨不分區立委陳宜民在政論節目說韓國瑜絕對挺國民黨的台北市長候選人丁守中到底，後有國民黨黨主席想方設法要來個北部大造勢，拉抬台北選情。

問題是在綠大於藍的高雄來說，選戰打成「藍綠對決」本身就對國民黨不利，更甚者，韓國瑜的選票結構內還有淺綠跟中間選民，國民黨大張旗鼓搞成藍綠對決請問最後得利的會是誰？當然是民進黨。

對於國民黨這群大老費盡心力要拉抬北部選情，網友於批踢踢發文表示，韓國瑜在國民黨中以位階來說就是個「賤民」而已，只是這個賤民受到大家喜歡，所以利用韓的人氣來選舉盡量榨乾他的價值，其實他們才不在意呢！

如果他們真的在意韓，就會要他穩住高雄就好，才不會讓他分神到處跑，真正的貴族是朱立倫、蔣萬安那些，他們的勝負才重要，韓國瑜負責幫我抬轎就好了。國民黨中央不是豬隊友，是豬！是一群貪婪的豬！

有網友贊成並回應，但是國民黨的大頭們不會在乎那些的，就連丁丁也不會在乎韓的死活，因為丁丁雖然不是貴族，但是有個當過大將軍的岳父，丁丁根本上就看不起韓！

更有藍營支持者直接砲轟國民黨到底想不想贏？贏有分大贏小贏，你今天攻下台北，輸了台中甚至高雄，你覺得你有贏？你今天台北輸了，但輸個十萬而已，台中高雄都贏了，這他媽的才叫大贏！

該支持者更表示鄭文燦贏了一個桃園，林志堅贏了一個新竹，林右昌贏了一個基隆，直接就幫他們多拿了幾萬到幾十萬票，懂嗎？你只拿回一個台北，你實質上成長的票不會超過15萬，因為你的盤勢本來就是在那邊，要成長的幅度很有限，但你台中高雄拿回來，你可能是可以補回50萬票左右，這麼簡單的算數，Ｘ你娘你們都看不懂？

更有網友要國民黨別鬧了，現在台中高雄選戰都激烈，國民黨大造勢不去拉抬五五波膠著區，硬是要大家一起去拉抬台北？看看民進黨有笨到這程度嘛！

如果網友所言為真，也就可以理解為何民進黨秘書長洪耀福對選情還是持樂觀態度，民進黨副秘書長徐佳青表示民進黨在高雄還是穩定領先，民進黨台北市議員梁文傑認為票要開出來才知道，因為，他們都有算計到國民黨這群貪得無厭的大老們到底有多蠢！

(中時電子報)