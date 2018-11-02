胡志強又當阿公了！歡喜分享胡婷婷兒子滿月照

胡婷婷生下兒子滿月了，網友稱讚「小帥弟，超可愛！」（圖／摘自胡志強臉書）

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前台中市長胡志強的兒子、女兒，連兩年都為他添金孫，他分享喜悅，也希望每位好朋友都幸福。（盧金足攝）
前台中市長胡志強在臉書分享女兒胡婷婷兒子滿月的喜訊，欣喜的表示「我真的很幸福！」（盧金足攝）

前台中市長胡志強2017年4月正式升格當阿公，兒子「丁丁」胡韡耀與媳婦生下兒子「瓜瓜」，胡志強還曾秀出小時候照片，猶如「瓜瓜」翻版，1日晚上胡志強在臉書向大家分享喜悅，「我真的很幸福，現在有了第二個孫子，這是婷婷兒子的滿月照。特別與大家分享。希望每位好朋友都幸福。」胡婷婷2年前嫁給大學同學美籍律師Adam，傳來生子好消息，兒子五官可愛爆表，網友紛紛留言稱讚「小帥哥」，也紛紛「恭喜胡爺爺！」

胡志強的媳婦翁湘婷去年產下一子，胡家人為可愛的金孫暱稱「瓜瓜」，胡志強在臉書曬出孫子可愛的照片，升格當爺爺後，有孫萬事足，還找出自己小時候照片和「瓜瓜」超級比一比，網友紛紛表示太像了，簡直是翻版。

繼媳婦為他添孫，女兒胡婷婷也在一個月前生下兒子，再添一名金孫，胡志強昨晚在臉書分享當阿公的喜悅，「我真的很幸福，現在有了第二個孫子，這是婷婷兒子的滿月照。特別與大家分享。希望每位好朋友都幸福。」還PO上外孫的照片，濃眉大眼，還露出甜甜笑容，網友直呼「小帥弟，超可愛！」

胡婷婷是胡志強的掌上明珠，胡志強對女兒工作、婚姻的選擇，曾表示一位當爸爸的心情：「女兒長大了，就應該放手讓她去飛！」2年前胡婷婷嫁給美國杜克大學的同學，目前為執業律師的Adam，婚後即少接演藝工作，享受婚姻生活。

現在胡婷婷喜獲麟兒，為人母後忙於育兒，是否再接下戲劇

、電影演出，目前不得知，仍有多影迷期待她的演出，這次胡志強在臉書披露喜訊，很多網友紛友獻上祝福，有網友表示，「笑瞇瞇眼睛像夫人」、「恭喜您！寶寶好可愛好帥啊

！」「恭喜胡爺爺！」

(中時 )

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