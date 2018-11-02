一滴血破9年懸案！女鄰長竟是大盜 起訴前夕她上吊亡

一滴血破9年懸案，女鄰長遭揪出是社區大盜，起訴前夕上吊身亡。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

峰迴路轉！新北市一處社區2009年傳出多起竊案，小偷破窗偷竊，現場只留下一滴血，案情懸宕9年，今年2月社區再傳竊案，竊賊是許姓女鄰長，經DNA比對赫然發現許女就是9年前社區大盜。孰料在台北地檢署起訴許女前一天，許已經上吊身亡。

該處社區自2009年陸續傳出竊案，第一個受害住戶遭破壞3樓浴室窗戶行竊，但竊賊只在窗戶外磁磚留下一滴血，缺乏其他證據，最終警方仍揪不到竊賊。之後社區陸續發生竊案，小偷依舊小心翼翼沒留下把柄，案件沉寂多年。

去年5月社區大盜再度出現蹤影，一戶人家出國後發現家中遭闖空門，報警仍抓不到賊，今年2月一名住戶出去辦事，途中折返回家拿東西，當場逮到逃逸不成、卡在遮陽板上動彈不得的女賊，仔細一看她竟是在社區服務10多年的鄰長許姓女子。

蘋果報導，許女否認犯行，辯稱發現小偷闖進住戶家中，上前查看被對方推到遮陽板。警方採取DNA檢驗，發現許女DNA與9年前竊案的那滴血吻合，警方更在許女住家起出部分贓物、與竊案現場鞋印吻合的鞋子，種種證據指向許女就是社區竊賊。未料在北檢準備公告起訴許女前夕，許竟在一間汽車旅館上吊身亡，北檢將她予以不起訴。

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