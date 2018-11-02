小英促民進黨三大板塊崩塌 恐陷大危機？

2018年11月02日 09:13 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉進入白熱化階段，這次選舉在國內景氣不佳下已成民進黨執政的缺陷，有媒體評論分析指出，民進黨、蔡英文目前各項民調支持度都低迷，關鍵在三大板塊同時產生變化而塌了，當民進黨支持者結構中的區域、年齡層、教育程度都明顯改變，年底選舉必將首當其衝，可說是民進黨1986年創立以來「最大危機」。

民進黨至少有三大板塊同時產生變化。第一是區域的板塊，傳統濁水溪以南是綠鐵票區，雲、嘉、南、高、屏都是綠油油。原高雄市執政20年、高雄縣執政33年，而現在韓國瑜卻和陳其邁打成五五波，實屬不易。2014年時任台南市長的賴清德拿下72%得票率，但民進黨黃偉哲這次雖領先，卻也未顯輕鬆。

第二是年齡的板塊。最近的多項民調調查結果，民進黨大量流失青年選票。以《美麗島電子報》10月31日發布的國政民調，蔡英文滿意度僅25.5%，不滿意度67.3%，該民調也分析「桃竹苗以北、或20至49歲、或學歷在專科以上、泛藍民眾皆超過7成不滿意」。

第三是教育程度的板塊。10月29日《美麗島電子報》發布的新北市長民調，顯示學歷愈高則愈支持國民黨侯友宜，蘇貞昌僅在泛綠民眾領先侯友宜。

據《中評社》評論指出，當民進黨在區域、年齡層、教育程度三大板塊都塌了，而地震伴隨的海嘯將襲向綠營，就意味著基本盤要變調了。

蔡英文執政二年多，就把民進黨基本盤給顛覆掉，只剩下意識形態支持者留下來，可說是民進黨1986年創立以來「最大危機」。

(中時電子報)