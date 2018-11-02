高雄》雪崩級倒戈？蔡英文親戚力挺韓國瑜 綠營氣pupu澄清

高雄市長參選人韓國瑜昨日晚間參加高雄市總工會餐會，現場與會者看到他大喊「凍蒜」，搶著拍照，人氣紅不讓。(Youtube截圖)

友善列印
中時電子報
邱文秀
高雄市總工會副理事長蔡維碧是蔡英文親戚，力挺韓國瑜。(Youtube截圖)
20181102中天新聞　陣前倒戈？　高雄市總工會大咖挺韓

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日晚間參加高雄市總工會餐會，現場人氣超旺，副理事長蔡維碧在台上說「我有一個表姐現在在當總統，你們知道是誰嗎?勞工永遠是她心中最軟的那一塊，那這句話要反應在韓國瑜的身上。」陳其邁競選總幹事、立委趙天麟凌晨則發佈該會理事長林明章聲明斥責「韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。」

高雄市長參選人韓國瑜昨日晚間參加高雄市總工會餐會，現場與會者看到他大喊「凍蒜」，搶著拍照，人氣紅不讓。高市總工會副理事長蔡維碧在台上說「我有一個表姐現在在當總統，你們知道是誰嗎，勞工永遠是她心中最軟的那一塊，那這句話要反應在韓國瑜的身上，他在北農4年的時間，顧好公司的盈餘之外，把其他應該要發給員工的錢，逐年在增加。」

媒體報導高雄市總工會理事長林明章帶頭倒戈韓國瑜，陳其邁競選總幹事、立委趙天麟凌晨則發佈該會理事長林明章聲明斥責「韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。」

據Ettoday報導，林明章聲明全文：「本人感念其邁長期支持勞工及工會，不遺餘力。多次在總工會會訊及活動大力呼籲勞工會眾共同支持陳其邁擔任未來高雄市長。日前獲邀並同意擔任陳其邁勞工後援總會榮譽總會長，11月3日勞動者之夜將號召廣大高雄勞工兄姊共同參加，展現勞工團結力量支持陳其邁。韓國瑜先生未獲邀請即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。特此聲明。高雄市總工會理事長 林明章2018/11/2 凌晨12時許。請代為發稿為荷。」

此事隨即在PTT政黑版引起討論，網友虧趙天麟，原本這個議題沒人討論，卻大力斥責讓大家注意到蔡總統親戚倒戈，到底是陳其邁的朋友還是敵人，是不是初選輸了不情願。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

南投》南投名間老村長捲土再戰 … 高雄》最新民調出爐　韓國瑜支持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。