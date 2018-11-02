台北醫院大火 代理護理長等5人轉列被告

衛福部台北醫院附設護理之家8月13日清晨發生大火。消防隊與護理人員將病房病患轉院急救。（中時資料照 趙雙傑攝）

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中時電子報

衛福部台北醫院附設護理之家8月13日發生大火，造成14死、10傷悲劇，新北市消防局火災鑑定報告9月中出爐，排除人為縱火，初步認定病患自備的「超長波床墊」電線短路釀災，新北地檢署昨（1日）傳喚16名證人，當日值班的代理護理長、2名護理師、2名照顧服務員共5人，訊後依涉嫌業務過失致死罪，當庭由證人轉列為被告，案件也轉為偵字案。

這起火警的起火處鎖定在7A23房的235床，消防局懷疑是「醫療電動床」或是潘姓病患使用的「超長波床墊」所致，進一步鑑定發現電動床下方馬達處只有遭外部燒毀的跡象，初步認定為潘某使用的「超長波床墊」所致。

專案小組透露，床墊有通電中的「短路痕」，加上燒熔床墊側邊有燃燒痕，進一步佐證為電線短路後引發火警。

據目擊火警的印尼籍看護工瓦地稱，「7A23房的235床潘姓病患床墊上方突然起火」，與火調報告相符；另警方發現該床墊為潘某的洪姓女友人耗費8萬元購買，洪女暫列為關係人。

專案小組指出，除了確認起火原因外，醫院管理、是否延誤通報等問題也待深入抽絲剝繭釐清，肇事責任部分並不能就單一指向是潘姓病患自備的「超長波床墊」所致。

據自由時報報導，由於病房禁止使用電器，但病患卻能私帶電動床墊入內，為追究醫院是否有管理疏失、延誤通報等問題，檢方昨傳訊當日值班的代理護理長、2名護理師、2名照顧服務員、床墊使用病患、購買者及曾在該護理之家住院的民眾共16人，就護理師有無公告或宣導住院民眾禁帶電器、安全檢查有無落實？及發現失火後，醫護人員有無依平日火災演練SOP滅火分工等事進行了解，以釐清病患是否涉及應注意而未注意之責，全案肇責難以歸咎單一責任，不排除日後再增列被告。

(中時電子報)

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