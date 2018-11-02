昨是今非！ 宅神：邱議瑩當年支持開賭場沒人敢嘴她

民進黨立委邱議瑩（見圖）批評國民黨高雄市長參選人韓國瑜要開設賭場的政見，會教壞高雄小孩。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

什麼叫做昨是今非，民進黨立委邱議瑩是最佳範例！她批評高雄市長國民黨候選人韓國瑜提出的政見很邪惡，在高雄開賭場拚經濟，是教壞高雄小孩。但網友翻出陳年舊片打臉邱議瑩，以前才說澎湖開賭場若有配套，她樂觀其成，並批不贊成開設賭場的人是假道學。對此，宅神學恒說，這種雙重標準讓他心好累。

朱學恒今(2)日在臉書挖苦自稱網紅小龍女的邱議瑩，當年支持開賭場沒人敢嘴她。怎麼其他人敢提，就是教壞小孩讓當地沉淪道德淪喪。

朱學恒說，這種雙重標準讓他的心好累，是有多想要吃雞排啊，弄到老公李永得出來罵兩成網友隨地大小便(得罪三百四十七萬六千人)，七成是網軍AI五毛(得罪一千兩百一十六萬六千人)，你們想吃雞排我可以送給你們吃，不要拖累其邁啊。

邱議瑩多年前上電視節目，被主持人吳宗憲問到澎湖開設賭場一事，她的說詞與現在批評韓國瑜的言論大相逕庭。以下是網友翻出的陳年舊片內容，完全打臉邱議瑩的昨是今非。

「澎湖開設賭場，我基本上是贊成的，做好離島建設，可讓地方經濟繁榮發展，但必須有相當好的法令規範，以及配套措施，必須把澎湖建設得像拉斯維加斯，或者像澳州的黃金海岸一樣，是一個很休閒的地方，到那邊可以看秀，可以shopping，而且陳水扁競選時也有強調，也提到了離島免稅，如果這樣的話，發展成一個休閒都市的潛力，從這個角度看是好的。」

「有些人在那裡反對……，說開賭場以後會這樣，我覺得這些人很假，假道學。我就不相信他在美國的時候，沒去過賭場，那在美國去賭場，你說每個人去一定就是犯罪嗎？每個都是壞人嗎？都是豪賭嗎？不是這樣……我覺得不是這樣講，那是一個遊樂設施，那要看你的心態正不正確，你用很不正確的心態去看這樣一個政策的話，那當然會很不健全，陳水扁不去做建設你去罵他，要做建設你又說他跟財團掛勾，那請問他要怎麼做，不然，你來做總統好了。」

(中時電子報)

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