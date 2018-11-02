MLB》馬恰多身價超越哈波 可望破A-Rod紀錄

2018年11月02日 10:03 中時電子報 盧品青

史上最大自由球員合約即將於今年冬天出爐，哈波(Bryce Harper)、馬恰多(Manny Machado)被看好能雙雙打破A-Rod(Alex Rodriguez)於10年前創下的10年2.75億美元紀錄。A-Rod實在是太貴了，史上第2名的紀錄也是他在17年前的10年2.5億美元。

兩人都是26歲。哈波今年火力依舊，生涯首度達標100打點，還有34轟和聯盟第1的保送次數。馬恰多季後賽作惡多端，然而他的數據比哈波還要恐怖，並且生涯第二度打到162場例行賽，身體棒得不得了。

這不完全是炒作，史坦頓(Giancarlo Stanton)當初與馬林魚的續約價碼就高達13年3.25億美元，雖然那不是自由市場合約，但也難怪哈波會嚷著要4億美元了。

哈波與馬恰多誰的身價更高很難說，不過官網球評認為馬恰多的狀況比較好，身為游擊手也比外野手哈波吃香，大都會總管將馬恰多列為頭號自由球員，重點看季後賽的荒唐行徑是否會減損他的身價。

達比修有去年在世界大賽敗掉兩場，意外的是身價並未下跌太多，馬恰多的惡行也可能不如想像中來得嚴重，畢竟例行賽的表現一樣重要。哈波的優勢是他有超級經紀人波拉斯(Scott Boras)，他與馬恰多只要簽超過10年就很容易突破3億美元。

(中時電子報)