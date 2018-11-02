外太空出現巨大蝙蝠？意外洩漏這秘密

2018年11月02日 10:00 中時電子報 吳映璠

距離地球1,300光年之外的外太空竟出現巨大蝙蝠？原來那是NASA捕捉到的一個巨大影子，長度是整個太陽系的200倍，卻透露出一個年輕恆星及一顆行星可能誕生的秘密。

NASA在1,300光年外的巨蛇座星雲（Serpens Nebula）拍攝到的巨大蝙蝠影子（紅圈處）。（圖／擷取自NASA官網）

美國國家航空暨太空總署（NASA）1日公布一張影像，圖的右上角顯示，1,300光年外的巨蛇座星雲（Serpens Nebula）出現了一個巨大蝙蝠影子，原來那是一顆年輕恆星發出的光芒被鄰近的原行星盤擋住後，發散出來的影子。

這顆年輕恆星名叫HBC 672，周圍環繞著塵埃、碎石及冰晶，不過星盤因為距離太遙遠，就連哈伯望遠鏡也拍不到，剛好HBC 672發出的光芒碰到它，映射出影子，洩漏了這個小星盤存在的秘密。

NASA暫且將這個巨大影子暱稱為「蝙蝠影子」（Bat Shadow），它足足有200個太陽系這麼大。

NASA指出，年輕恆星的光芒遇上鄰近星盤而形成影子，是相當常見的事，只是望遠鏡能同時捕捉到影子及星雲卻是相當罕見，太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）天文學家蓬托皮丹（Klaus Pontoppidan）指出，太陽系剛形成時也曾映射出這類影子，HBC 672現在就像當年僅有100-200萬年的太陽系。

除了捕捉到珍貴畫面，天文學家也可藉由蝙蝠影子了解星盤的組成。譬如，星盤看起來是腫脹的，意味著它可能充滿氣體；儘管影子大部分看起來不可透光，科學家仍可藉由顏色變化及輪廓一窺星盤的大小及組成粒子。

(中時電子報)