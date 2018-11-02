旅客傻眼 飛機最髒地方竟是這 ...

2018年11月02日 10:17 中時電子報 陳舒秦

經常出外搭飛機的人注意啦！大家都知道飛機只是表面看起來乾淨，其實藏滿病菌，加拿大媒體「Marketplace」揭露飛機上最髒的地方，第一名竟然是座椅上的頭部靠枕！由第二名到第五名才是座位置物袋、洗手間鎖把、餐桌板、安全帶，結果也讓旅客傻眼，直呼以後要怎麼在飛機上睡覺。

調查人員從加拿大三家主要航空公司的18個短程航班上，透過擦拭物品表面，蒐集大量樣本，交由微生物學家分析。結果顯示，近半數樣本的細菌、黴菌或其他病原體數量，都到達具感染風險標準。而檢驗出來出現大腸桿菌代表有糞便汙染，但是糞便如何進到座位袋裡？空服人員則表示這一點都不稀奇，，座位袋裡會找到各種垃圾，髒尿布、用過的衛生棉條或保險套、沒吃完的三明治都曾出現。

其中座位袋暗藏大腸桿菌，餐桌板上有大量金黃葡萄球菌；頭部靠枕檢驗出溶血性鏈球菌，如果臉部有傷口，接觸到這細菌，將會造成嚴重的感染。最可怕的是毯子，同樣發現大量細菌。而那些毯子都應該是全新並密封的。

在航空公司工作的波芮爾（Stéphane Poirier）表示，工作人員通常只有不到15分鐘的時間來清潔機艙，也不能用清潔劑消毒。許多清潔工作往往是膚淺的，重點只是要美觀。從事感染控制的專家特卓（Jason Tetro）建議乘客要自救，避免趴在餐桌板上睡覺，食物不要直接接觸桌子，多使用洗手乳。

(中時電子報)