嘉義》嘉義市社福資訊手機、平板電腦全都露

嘉義市推動社福資訊e化，手機、平板電腦全都露。（廖素慧攝）

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嘉義市長涂醒哲發布社福資訊e化，手機、平板電腦好好查。（廖素慧攝）

嘉義市政府2日推出科技化服務的社福資訊系統，結合社福團體做福社資源整合再分配，讓弱勢家庭可以獲得其真正需要的社福資源幫助，市長涂醒哲表示，嘉義市是全台第1個成立智科處的城市，智慧化提供社福資訊是打造智慧樂活城市的一環。

涂醒哲說，市府以社福服務行動躍升計畫，推動「E世代社會福利」，民眾使用自己的行動載具例如手機、平板電腦等，進入「嘉義市綜合福利到宅服務系統」的介面，查詢自身的社會福利資格、申請案件進度及建議申請的福利資源項目，且因應政策措施與時俱進資訊更新要即時。

而市府承辦人員也可藉由系統福利總歸戶查詢功能，針對市民的福利資格，建議可申請的福利資源或服務，促進社福資訊透明化與提高行政效能，明年更將整合民間的公益慈善資源，讓資源做最妥善的運用，適人適用。

市府社會處副處長曾建福補充說明，市府配備給每個里幹事1部平板電腦，里幹事到宅服務時隨時可以運用平板電腦查詢資料及資源，去年底開發完成第1期，今年擴充功能，包括個案管理資料、已接受的民間資源等，且目前完成整合36個民間資源單位，將做教育訓練操作此系統，從土法煉鋼的做法進級為智慧科技社福服務。

(中時 )

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