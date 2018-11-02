小朋友「糖果銀行」募糖果餅干 感謝家扶社工

2018年11月02日 10:52 中時 許素惠

小朋友餵社工吃餅干。（許素惠攝）

小朋友以募來的餅干糖果關懷照顧弱勢家庭的家扶社工。（許素惠攝）

雲林縣崙背鄉惠華幼兒園小朋友2日上午將萬聖節募來的餅干糖果送給雲林家扶中心社工，感謝社工辛苦照顧弱勢家庭及小朋友，讓第一次被「照顧」的社工超感動。

小朋友撕開餅乾塞到社工的嘴裡，每位社工滿心感動與驚喜，2、30個歡樂小精靈帶來餅乾、糖果指定關心社工叔叔阿姨，充滿溫馨與感動的氣氛。

崙背惠華幼兒園長廖文秀表示，幼兒園一直致力培育孩子全方位的人格發展，透過主題式的教學，學生自發性的討論課程主題，實踐於生活中，體驗真實的接觸，提升人本教育的學習，讓教育除了學習更添入愛與關懷的生命價值。

廖文秀說，孩子雖小，但透過老師介紹雲林家扶的助人服務，主動討論出想要關心社工，孩子將在萬聖節期間成立「糖果銀行」，募集糖果餅乾分享給陪伴弱勢家庭的社工人員。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，擔任社工約10多年，第一次被社會關懷，這種感覺很特別，也期待社會的關懷與分享延續，一起為社會美好加油。

雲林家扶中心主任廖志文說，關懷和照顧弱勢是社工的天職與使命，長期跟弱勢族群相處累計太多的消沉能量與壓力，小朋友的分享關懷與鼓勵，相當特別，給社工很多正向能量，可以持續陪伴弱勢家庭持續成長。

(中時 )