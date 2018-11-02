南投》世界純素日 陳宜君出版埔里蔬食地圖

2018年11月02日 11:00 中時 廖肇祥

南投縣議員候選人陳宜君（左）吃全素，她請設計師（右）、插畫家共同出版了埔里首張蔬食地圖。（圖／陳宜君臉書）

埔里首張蔬食地圖由南投縣議員陳宜君團隊所規劃設計。（圖／陳宜君提供）

11月起是世界純素日（World Vegan Day），本身吃純素的南投縣議員候選人陳宜君發佈了「埔里蔬食地圖」，她表示吃蔬食對健康不但有益處，對環境也有重大意義，自身長期推廣蔬食，對埔里的蔬食餐廳、小吃有一定認識，因此委託設計師、插畫家共同完成屬於埔里的蔬食地圖。

埔里蔬食地圖第一版挑選的基準，以純素店家為主，部分店家的餐點含奶製品（純素朋友用餐前，可以再跟店家做確認），入選的餐廳和小吃店除了口味佳、料理有特色之外，食材挑選上也很有用心，部分店家還特地選用了在地小農的農產，除了靜態地圖，陳宜君還拍攝了影音介紹埔里的蔬食，說她是埔里地區蔬食圈的「網紅」一點都不為過。

陳宜君表示，製作蔬食地圖的動機，是祝福更多人「藉由選擇蔬食，學會愛自己、愛動物、愛地球」，已有許多醫學證明，現代人飲食不均衡，吃蔬食對健康有很大的好處，吃蔬食不殺生，不讓動物蒙受痛苦，人類要吃肉，必須種植大量的穀物餵養，耗費地球龐大的資源，其實人們可以吃得很簡單，每天多「素」一點點，守護環境、守護下一代資源也守護自己的健康。

陳宜君表示，埔里廟宇眾多，吃素風氣盛行，讓埔里成為素食者的天堂，這份蔬食地圖能出版，要感謝大女兒黃于華 （Joyce Huang）、 好棒設計 HunkyDory design 設計師陳立儒 （Art Chen）、插畫家白色吉米一起完成，而更特別的是，包括她這四個人都吃素，「這真是太有意義了」。這份蔬食地圖涵蓋餐廳精緻料理、中西餐、越南小吃、烘焙、冰品，可說是目前埔里最完整的蔬食地圖，有興趣的網友可以自行下載。

埔里蔬食地圖電子版：https://goo.gl/S3Q7Au

(中時 )