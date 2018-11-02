金門》藍營處分16資深黨員 前立委陳清寶憂變「豬隊友」

2018年11月02日 10:56 中時 李金生

國民黨金門縣黨部主委林芳旋強調，黨紀一定要維護，不能任由黨員為所欲為。（李金生攝）

前立委陳清寶曾在今年3月間在〈金門日報〉刊登廣告「勸退」立委楊鎮浯參選縣長，被以「多次發言抨擊國民黨及黨徵召金門縣長候選人，違反本黨決議、損害黨之聲譽」，建議當中央給予停權2年的處分。（本報資料照片．李金生攝）

年底選舉進入倒數計時階段，國民黨金門縣黨部考核紀律委員會日前針對16名違紀參選、助選、加入其他政黨及損害黨的聲譽的黨員做出開除、撤銷及停止黨權等處分決議，並送中央考紀會議處。榜上有名的前立委陳清寶十分不滿，再度發文痛批縣黨部又回到戒嚴時代體制，憂心成為國民黨的「豬隊友」。

縣黨部主委林芳旋則強調，黨紀一定要維護，不能任由黨員為所欲為，再說很多基層黨員對這些同志的表現，有一些激烈看法和聲音，還有人針對陳清寶發出公開信，縣黨部基於團隊紀律的維繫，才忍痛做出這樣的決定。

林芳旋並說，縣黨部的大門一向敞開，有甚麼事都可進來談，針對這回做出不同程度的處分，黨員間也是見仁見智各有看法，雖然有一些人指責他，他身為主委也願意概括承受。

該黨部考紀會依違紀輕重，大刀開鍘的對象包括前立委陳清寶、前縣議長謝宜璋和金城鎮長石兆瑉、金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖和縣議員蔡春生等人。

其中，陳清寶曾在今年3月間在〈金門日報〉刊登廣告「勸退」立委楊鎮浯參選縣長，被以「多次發言抨擊國民黨及黨徵召金門縣長候選人，違反本黨決議、損害黨之聲譽」，建議當中央給予停權2年的處分。

陳清寶則再次在「浯友會」等多個網路平台貼文指陳，在最近的「韓流」風潮中，國民黨好不容易又等到再起的機會，但金門什麼時候又回到戒嚴、戰地政務體制了？他要請問縣黨部：「遇到問題都不能討論？不能批評了嗎？」

陳清寶指出，台灣6都即使艱困如台北市、桃園、台中、台南選區，哪個不是經由公告初選登記，透過正常程序才被黨中央提名？包括被黨主席欽點南下高雄的韓國瑜都要經過初選程序才能出線，反觀金門縣黨部，處心積慮為楊鎮浯量身打造，設計出「徵召」的戲碼，如何令基層黨員心服？這中間「密室協商」的真正內情為何？

陳清寶今早接受〈中國時報〉專訪表示，今年金門的縣長選舉，國民黨一開始就顯得無比詭異，這回又開鍘16位資深黨員，讓人質疑縣黨部正在進行危機管控，為即將到來的敗選尋找「代罪羔羊」外，也在替下屆立委選舉再次提名楊鎮浯出馬，提前排除黨內競爭對手 。

陳清寶並指出，有黨員提議集體到台北召開記者會控訴金門縣黨部的荒唐作為，但他憂心會影響國民黨的整體形象，目前還在審慎評估中，希望林芳旋主委不要誤判形勢，縣黨部也千萬不要成為國民黨的「豬隊友」。

以「我本將心托明月，奈何明月照溝渠」自況的陳清寶強調，金門的資深黨員都是「死忠兼換帖」，對國民黨忠貞不二，期待中央黨部深入了解，莫被少數人玩弄於股掌之間才好。

(中時 )