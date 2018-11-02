陸黃牛市場猖獗　二手平台逐漸興起

2018年11月02日 11:06 旺報 賴志昶

大陸隨著票務市場日漸頻繁，「黃牛」的活耀度也呈正比上升。上海迪士尼日前就有遊客透過中介商購買低價門票，購票過程卻是透過層層關卡，最後付錢了票方卻捲款跑路，白白損失不少金錢。業內人士指出，黃牛之所以能夠長期存在，與票務所有者本身的囤票行為有關。

大陸民眾一般若是要到景區參觀，能夠透過官方網站或是APP購買門票。而在民間管道方面，景區門票的售賣管道分為三種，分別是傳統旅行社、第三方開設的直營店以及OTA（Online Travel Agent）平台。

大陸常見的OTA平台是同程、驢媽媽、攜程，即是在網路上販賣價格透明的機票、飯店、或旅遊套裝產品的網站。OTA網站透過與景區合作，有些是能從票價中按比例分配利益，有些則是透過門票的差額賺取利潤。

OTA平台近年來逐漸興起，但仍有不少問題為人詬病。例如有非官方授權的票務商利用政策漏洞，在攜程或淘寶上銷售景區門票，使景區旅客數量超出接待負荷，為景區的管理造成困難。

票務市場的壯大，也讓黃牛問題根深蒂固，難以根除。業內人士指出，以一場演唱會的門票為例，主辦方把票丟到二級市場後，獲得的利潤更多，因此普遍會在開賣初期採取飢餓行銷方式囤票，創造聲量後再將門票轉到二級市場，之後再層層傳銷下去，直到黃牛手中，這種「圈錢」的方式不只破壞票務市場平衡，也讓黃牛日益猖獗。

黃牛大量活耀的同時，二手票務平台也逐漸火熱起來。大陸二手票務平台「牛魔王」的CEO崔傑夫稱，目前該平台越來越多人使用，在許多熱門演唱會中，就佔據1成以上的票房。

二手票務平台只能與二手票務公司拿票，不能直接向官方源頭購買，他們的營利模式主要是靠每張票抽取5%至10%的佣金。正在著手新款二手票務平台的劉傑表示，要做好此平台有兩個要點，一是要理解網路生態，二是對票務市場和粉絲經濟的有充分認識。

北京社科院首都文化發展研究中心副主任沈望舒認為，目前市場上興起的二手票務平台，逐漸成為銷售的重要一環，不僅體現市場經濟的靈活，也能重新分配票務資源。

(旺報 )