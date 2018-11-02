滴滴：正評估「女司機接女乘客」方案

2018年11月02日 11:02 旺報 賴志昶

大陸叫車APP「滴滴」自5月開始在三個月內發生兩起凶殺案，引起大眾憤怒。滴滴近期持續改進功能，同時於10月31日就大眾最關心的問題進行回覆。滴滴表示，仍在探討「女司機接女乘客」的相關方案，但是也面臨較少女司機等問題，未來會即時公佈消息。

滴滴表示，截至10月30日為止，共收到約11.2萬份的批評和建議，還有7760位用戶提出具體案例反饋；針對上述問題，此次公開的回覆幾乎涵蓋用戶意見中6成以上的內容，而其他問題也會持續向大眾公布。

關於「女司機接女乘客」方案，滴滴解釋，公司正在探討相關方案，但是也面臨一些挑戰，比如女司機較少、女乘客排隊時間可能較長。團隊在積極探索如何有效保障女司機安全、保障女司機的合理收入、提高安全門檻等解決方案，未來會即時公布消息。

對於現今有司機透過非法技術「洗白」帳號，滴滴回應，滴滴堅決與遵守規則的司機站在同一戰線，並堅決配合警方打擊外掛，同時已成立「打黑專項組」，對於刷服務評分、開設分身帳號、使用外掛搶單等行為，經查實即永久停止派單，並提交警方處理。

滴滴強調，平台從2017年至今，配合各地警方破獲數十個網路犯罪團伙，對40多萬個使用作弊器的司機帳號永久停止派單，請大家積極向客服舉報身邊的不法行為，與滴滴一起維護平台健康運轉。

(旺報 )