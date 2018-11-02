台北》人家北農總經理當得好好的 柯P：民進黨何苦去捅這蜂窩

2018年11月02日 11:05 中時 張潼

九合一選舉進入倒數階段，民進黨台北市長候選人姚文智拋出「柯文哲若連任，2020一定選總統」的說法，呼籲選民不要支持。柯今早受訪時嘆說，民進黨選情很危急，何嘗不是因為這樣來的，人家也沒說要選總統，每天還是把他當假想敵一直打，打到整盤亂掉；柯還說，現在韓國瑜在高雄氣勢相當旺，這也是「天下本無事，庸人自擾之」，人家本來北農總經理當得好好的，何必去捅這蜂窩，搞到高雄很危險！

柯文哲今早出席北投溫泉季活動，會前被媒體詢問，姚文智說若柯選上連任，2020一定總統，如果不這樣認為的人，就是智商太低，要去做智力測驗。柯文哲聞言嘆氣說，剛才在車上，助理告訴他記者等等會問這個題目，他就在想，「民進黨選情整個很危急，何嘗不是因為這樣來的？人家也沒說要總統，每天把他當假想敵一直打，打到整盤亂掉。」

媒體追問，是否認為民進黨此舉反而在拱他上位？柯文哲強調，天下本無事，庸人自擾之，為什麼人不能恢復到一個比較簡單的心靈？用簡單心靈面對複雜世界。

談到國民黨高雄市長候選人韓國瑜近日的高人氣，北市是否也出現「柯韓對決」的氛圍？柯文哲笑說，還好，他跟韓不是敵人，基本上兩人還算友善，要不是這場選舉，以前見面都還算方便，現在好像就要偷偷摸摸，很痛苦；至於韓說柯對他有知遇之恩，柯坦言，當時北農的時候自己對他不錯，有考慮到韓國瑜心情，有去拜訪。

媒體再問，但現在網路上柯粉似乎感受到韓的外溢效應，稱要含淚放棄韓國瑜，以免丁守中衝擊到柯文哲？未料柯文哲回答，這也是「天下本無事，庸人自擾之」，人家北農總經理當得好好的，（民進黨）何必去捅這蜂窩，搞到高雄選情很危險，還是那句話，用簡單心靈面對複雜世界，世界不是比較美好嗎？

(中時 )