闖派出所欲劫通緝犯還嗆警 囂張男判囚定讞

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中時

台南市林姓男子3年前闖進台南鹽行派出所，企圖將楊姓通緝犯帶走，員警拔槍示警制止後，他還恐嚇警方「要開車在派出所前方蛇行製造車禍」，最高法院斥責林男目無法紀、漠視公權力，將他判囚1年2月、7月定讞，與另件強制罪共執行2年2月。

判決指出，林的楊姓友人因賭博罪將檢方發布通緝，2015年5月19日凌晨3點，台南永康分局鹽行派出所員警攔檢發現，將楊男逮捕帶回派出所調查，林男獲通知後前往派出所，在員警面前想要將楊男拉開帶走，幫助楊男脫逃。

派出所員警見狀拔槍示警告誡，林男才未得逞，他走到派出所門口，又對著派出所長及員警叫囂及脅迫恫稱「要開車在派出所前方省道蛇行，故意製造車禍讓你們處理不完」等語，隨後駕車在派出所周邊道路繞行。

台南高分院審認定，林男在派出所內雖讓通緝犯順利逃脫，但他的行為已嚴重影響司法權的運作，並有害於社會秩序，且又對員警出言恐嚇脅迫，目無法紀、漠視公權力，惡性非輕，將他判依脫逃未遂罪判刑1年2月、職務強制罪判刑7月。

林男不服提上訴，最高法院佐以警員證詞、監視錄影、錄音，認定林男犯罪事實明確，駁回他的上訴，他另犯拖吊債務人車輛部分被判刑7月，林男共須入獄執行2年2月確定。

(中時 )

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