防治黑道幫派介入選舉！中和警威力掃蕩治安熱點

2018年11月02日 11:12 中時 葉書宏

新北市中和警分局1日運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局1日運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局1日運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局1日運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局1日運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局為淨化選前治安，防制黑道幫派介入選舉，規畫107年第3次「自辦同步掃黑行動、新北地區同步威力掃蕩」併「擴大臨檢」專案勤務。

中和警分局於1日聯合警察局霹靂小組、交通大隊、刑警大隊緝毒犬等百名警力，針對轄區內幫派組合圍事、經營處所等，依轄區特性彈性規畫臨（路）檢目標，運用優勢警力實施威力掃蕩，以「閉鎖式」擴大臨檢，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。

中和警分局執行掃蕩勤務，成效相當豐碩，總計查獲（移送）：檢肅治平專案對象1件4人、持有毒品案件14件14人、妨害自由案3件3人、竊盜案17件17人、重利罪3件1人、通緝犯10人、詐欺案件4件4人、毀損案1件1人、尋獲機車5部。

中和警分局分局長張錦成表示，為確保11月24日的地方公職人員選舉能在公平、純淨的選舉環境下舉行，各警察機關均全力動員，主動積極蒐報賄選、暴力情資，偵辦賄選、暴力犯罪案件。

全力強化掃蕩黑道幫派、嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品、快速偵破暴力犯罪、加強檢肅竊盜、掃蕩賭博行為及查捕逃犯等重點工作，以淨化選前治安，達成遏止及降低各類犯罪，營造良好治安環境。

(中時 )