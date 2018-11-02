「幸福食堂」古早麵羊肉羹湯、飯麵爽口無負擔

2018年11月02日 11:10 中時 林雅惠

「幸福食堂」羊肉羹飯口味清爽無羊羶味，留給客人深刻印象，成了店內暢銷的商品。（林雅惠攝）

「幸福食堂」羊肉羹湯口味清爽無羊羶味，吃過的人總是讚不絕口。（林雅惠攝）

「幸福食堂」古早麵店，從乾淨明朗用餐空間，看得出老闆曾啟魁對美食清潔的堅持。（林雅惠攝）

在琳瑯滿目的菜單中，「幸福食堂」羊肉羹湯麵、飯口味清爽無羊羶味，是店內暢銷商品。（林雅惠攝）

高市美濃區美濃國中旁有家「幸福食堂」古早麵店，從乾淨明朗用餐空間，看得出老闆曾啟魁對美食清潔的堅持，店內販賣古早麵、羊肉羹湯與麵飯等和各式小菜，清淡爽口無負擔是吸引客人最大誘因，使得店裡總是門庭若市。

在琳瑯滿目的菜單中，「幸福食堂」羊肉羹湯麵、飯口味清爽無羊羶味，留給客人深刻印象，吃過的人總是讚不絕口，也成了店內暢銷的商品。

老闆曾啟魁是從台北內湖返鄉創業的青年，因愛吃美食常看美食節目，10多年前在內湖科學園區創業開餃子店，因對新鮮食材的堅持，加上美味，餃子店大受顧客歡迎，曾經1小時賣出800顆，2年多前決定返鄉創業，開設「幸福食堂」古早麵店，駕輕就熟很快就做出口碑。

曾啟魁說，「病從口入」，因此他對食材把關很嚴格，希望料理美食給顧客吃外，也為客人健康把關，店內美食一律採取天然無添加物原料，讓客人吃起來爽口無負擔。

其中羊肉羹的新鮮羊肉是從北部宅配到貨，羊肉料理完全是曾啟魁一手包辦，除以中藥料理去除羊羶味，羊肉也炒過，肉羹勾芡較薄吃起來清爽，羊肉羹湯除羊肉外，也添加紅蘿蔔、竹筍絲、蛋花及九層塔，讓羹湯更加美味。

曾啟魁說，店裡食材一律是天然健康取向，連飯麵也一樣，客人點上一碗羊肉羹飯或麵，不僅好吃有飽足感，最重要是他希望讓大家吃出美味及健康。

價格:羊肉羹湯:60元、羊肉羹飯、麵:60元（大碗加麵、加飯70元）

地址:高雄市美濃區中正路一段187號

營業時間:周一至周日上午10:00至下午1:00；下午5:00至晚上8:00

店休:每周五

訂購專線:07-6819745

(中時 )