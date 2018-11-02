鄭文燦開工送毛毯白米 陳學聖嗆檢調：要辦就辦大的

2018年11月02日 11:22 中時 蔡依珍

陳學聖同黨市議員候選人劉茂群、黃敬平、朱珍瑤等人陪同下到桃檢提告鄭文燦賄選。(蔡依珍攝)

陳學聖帶著鄭文燦在各式活動發送的昂貴禮品，到桃檢提告鄭文燦賄選。(蔡依珍攝)

陳學聖到桃檢提告鄭文燦賄選。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長候選人陳學聖2日赴桃園地檢署，按鈴控告桃園市長鄭文燦賄選，強調同黨議員劉茂群因委員會當選送禮就被送辦，鄭文燦開工動土送毛毯、白米卻無動於衷，向檢調嗆聲：「要辦就辦大的！不要只會抓小放大！」也呼籲市民到市政府向鄭文燦「要禮物」，都是納稅人的錢，市府應該一視同仁。

市長鄭文燦對此表示，市府辦活動贈送小禮品行之有年，從縣府到市府都有，強調不是選舉活動，何況各立委、議員、里長甚至對手也都有到現場發文宣拉票，直言陳學聖的作法是「圍魏救趙」，但卻會害了劉茂群、對她選情不好，呼籲不要把司法當工具，讓市政和選舉都回歸正軌。

陳學聖2日在同黨市議員候選人劉茂群、黃敬平、朱珍瑤等人陪同下赴地檢署，他說桃園市長鄭文燦近期開工、動土、剪綵等活動不斷，結束就發送毛毯、2公斤白米等贈品，美其名是辦市政活動，但實則就是「以假亂真」的動員選舉場，只為了讓鄭文燦宣揚政績、歌功頌德。

陳學聖舉例，像是綠線捷運開工，一個標案舉辦2場開工典禮，動員超過3千人，更有一區1個月就辦超過45場活動，場場都送超過30元、甚至數百元的「紀念品」，如2公斤白米、高級毛毯禮盒等，強調如果連年舉辦，不構成賄選，但近期活動如市政說明，全是因應選舉年才興辦，「這難道不算期約賄選嗎？」他檢附相關證據和照片，一併給檢調，呼籲司法單位「硬起來」立即偵辦，不要看顏色選擇性辦案。

因送蘋果禮盒涉犯賄選被25萬元交保的八德區市議員劉茂群也聲援，含淚表示自己只是恭喜八德陸光四村的棟委當選，依過去禮儀送禮，完全沒有談到選舉相關事情，筆錄上很清楚，喊冤道：「其他人每票三、五千的買都不抓、偏偏來抓我！」強調遭收押禁見的助理是3個孩子的媽媽，生活清苦，拜託檢調不要因為選舉牽連無辜，「任何事情直接衝著我來！我一直都在！」

陳學聖也酸鄭文燦，呼籲沒有拿到鄭文燦活動禮盒的市民直奔市政府領取，強調都是納稅人的錢，不能僅針對少數人，否則就有期約賄選的疑慮，市府若強調沒有不法，就該一視同仁、人人都有獎。

(中時 )