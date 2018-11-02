新北》深坑、石碇競總音樂會　蘇貞昌：選對人 會做事

2018年11月02日 11:28 中時 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌1日傍晚啟動第二波車隊遊街，來到深坑及石碇與市民朋友致意。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌掃街後再連趕深坑、石碇區競總成立音樂晚會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌掃街後再連趕深坑、石碇區競總成立音樂晚會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌掃街後再連趕深坑、石碇區競總成立音樂晚會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌1日傍晚啟動第二波車隊遊街，來到深坑及石碇與市民朋友致意，並於臉書上開直播，讓全台灣的網友們都能幫蘇貞昌加油打氣！蘇貞昌掃街後再連趕深坑、石碇區競總成立音樂晚會，更親自獻唱展現誠意。

直播過程中還搭配蘇貞昌第一次用電火球出道時的主題曲「光明時代」，演唱者更是他的老朋友豬頭皮。不僅如此，從直播中也可以看到，不少市民揮著「衝」旗，甚至放鞭炮熱烈歡迎蘇貞昌，更有帥氣又熱情的阿伯直接以行動支持，騎著插上衝旗的擋車，加入掃街行列。另一位民眾則是一邊騎平衡車，一邊比出象徵「1號」的大拇指為蘇貞昌加油打氣！

結束掃街後，蘇貞昌立刻繼續衝衝衝，來到石碇、深坑的區競總成立音樂會，區督導賴勁麟，議員廖筱清、陳永福也全程陪同，與民眾同歡。

藝人黃西田、康弘、余苑綺、吳淑敏、吳奕帆、施文彬等人也賣力開唱，讓台下民眾聽的如癡如醉。雖然天空下起綿綿細雨，但民眾的熱情依舊，唱到熱烈處也不忘搖擺手上的衝旗子，更有觀眾上台開心與藝人跳舞，現場氣氛十分熱鬧。

蘇貞昌也在眾人的歡呼聲進場，一一與熱情民眾互動、握手，石碇場有來自美國與以色列的外國朋友，特地來到現場聽他的致詞還要求合照時，蘇貞昌也展現親和力的與外國朋友們合照寒暄；深坑場更有粉絲特別拿著民進黨證請蘇貞昌簽名，蘇貞昌也熱情地與他簽名、合影。

蘇貞昌感嘆的說，這幾年新北市升格了，人民的感受卻是降格，令他非常的難過，他會做事，想做事，市民的一票可以決定新北未來四年。他說，他從台灣尾拚到台灣頭，從有頭髮拚到沒頭髮，希望大家出來投票，選對人，會做事，可以改變一座城市。

而新北市府與大家息息相關，從交通、教育到地方建設等，都是市長的職責。未來他要向中央爭取經費建設地方，替長輩裝假牙照顧老人，要讓專用垃圾袋降價，蓋親子體驗博物館給小朋友在遊戲中學習，讓停滯不前的新北市改變。

蘇貞昌也呼籲，要好好把握這次的機會，讓他當市長更要讓議員紅不讓，讓會做事肯做事的他們，一同讓新北更新更好，最後，蘇貞昌也不忘提醒鄉親們在天氣越來越涼時，千萬要注意身體的保暖。

(中時 )