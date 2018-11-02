日坦承普悠瑪設計疏失 交長吳宏謀：全面調查

2018年11月02日 11:52 中時 陳祐誠

台鐵普悠瑪號10月21日在新馬站出軌，外界將焦點放在列車自動防護系統（ATP）遭關閉，更質疑台鐵建置的ATP遠端監控系統無效。日本媒體指出，普悠瑪的製造商坦承設計有疏失。交通部長吳宏謀表示，是否為日方設計疏失，會讓台鐵向日方求證，至於普悠瑪號的採購、驗收、履約和驗證等整個過程，會再全面調查一遍。

台鐵曾砸下1700多萬元建置ATP遠端監控系統，但日前普悠瑪發生意外前，系統卻沒有自動向行控中心傳遞ATP已關的訊息。日本《朝日新聞》昨報導，製造普悠瑪的日本車輛製造公司，坦承列車設計有疏失，所以系統沒有自動發出ATP關閉的訊息，但強調「列車的安全裝置功能本身沒問題」，報導還指出，普悠瑪號的線路跟台鐵要求的設計圖不同。

台鐵表示，普悠瑪有裝設ATP遠端監視系統，但線頭未接上端子，日車公司所坦誠的疏失，目前正在連繫確認中。

吳宏謀說，日商承認有疏失，將進一步了解，若確有疏失可以馬上改善，將請日商派員來處理。是否會對日商追究責任，吳強調，將等法律面條件成熟後再研議，但台鐵在普悠瑪號的採購、驗收、履約和驗證等整個過程，將會再全面調查一遍。

吳宏謀表示，針對普悠瑪號和太魯閣號等傾斜式列車，先以雙人駕駛提升安全性，另ATP本身系統功能，將全面體檢，例如常有雜訊、異常訊息等，不排除未來讓所有台灣鐵路使用的ATP品質提升，但需要時間。

(中時 )