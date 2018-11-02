温貞菱首部得獎作 中視經典台重現

《曉之春》由温貞菱、李康宜演出。（中視提供）

友善列印
中時
《TMD天堂》由廖慧珍、藍葦華主演。（中視提供）
《菸蒂》由黃河挑梁。（中視提供）

為提供視障朋友更豐富的影視娛樂，中視經典台自本週日（11/4）起接連3週，於晚間10點推出電視電影口述影像版，好戲片單包括《TMD天堂》、《菸蒂》、《曉之春》。中視將多部自製的電視電影，製作成口述影像版，除了保留戲劇原本的對話與音效，更加入敘事旁白，針對畫面、演員表情及動作、場景等都有更詳細的言語描述，讓視障者在欣賞作品時，更能感染戲劇張力與節奏。

本週日(11/4)首先登場的是獲得第52屆金鐘獎多項提名入圍的《TMD天堂》，由廖慧珍、藍葦華、謝飛等主演，劇情講述一對社會低階的貧困夫妻，在台北謀生以養育小孩的故事，本劇貼近市井小民的甘苦生活並貼切反應社會問題，播出廣受好評。中視將好戲推薦給視障朋友，讓他們以「聽」故事的方式一起共賞這部優質好戲。

11月11日晚間10點則推出第二部《菸蒂》，演員為黃河、葉慈毓、喜翔、蔡明修等，故事小品，導演廖士涵以任人隨意丟棄的「菸蒂」，來傳遞生命課題，表達出每個人都可能像菸蒂一般，時而被唾棄、時而受重用，最後仍以正向力量作為結尾。口碑俱佳的《菸蒂》亦獲金鐘獎多項提名，劇中飾演父親一角的喜翔拿下迷你劇集男配角獎。

第三部則是《曉之春》，將在11月18日播出，由王傳一、李康宜、王道南、温貞菱主演，整部作品在第49屆金鐘獎共6項入圍，温貞菱則拿下迷你劇集女配角獎。中視致力製作拍攝電視電影，每部作品都具口碑，如今製作口述影像版，並於11月4日起接連三週的星期日晚間10點播出。

(中時 )

世界互聯網大會7至9日舉行 浙江… 謝毅宏頭皮太搶鏡 拍片落髮率…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。