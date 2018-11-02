温貞菱首部得獎作 中視經典台重現

2018年11月02日 11:32 中時 洪秀瑛

《TMD天堂》由廖慧珍、藍葦華主演。（中視提供）

《菸蒂》由黃河挑梁。（中視提供）

為提供視障朋友更豐富的影視娛樂，中視經典台自本週日（11/4）起接連3週，於晚間10點推出電視電影口述影像版，好戲片單包括《TMD天堂》、《菸蒂》、《曉之春》。中視將多部自製的電視電影，製作成口述影像版，除了保留戲劇原本的對話與音效，更加入敘事旁白，針對畫面、演員表情及動作、場景等都有更詳細的言語描述，讓視障者在欣賞作品時，更能感染戲劇張力與節奏。

本週日(11/4)首先登場的是獲得第52屆金鐘獎多項提名入圍的《TMD天堂》，由廖慧珍、藍葦華、謝飛等主演，劇情講述一對社會低階的貧困夫妻，在台北謀生以養育小孩的故事，本劇貼近市井小民的甘苦生活並貼切反應社會問題，播出廣受好評。中視將好戲推薦給視障朋友，讓他們以「聽」故事的方式一起共賞這部優質好戲。

11月11日晚間10點則推出第二部《菸蒂》，演員為黃河、葉慈毓、喜翔、蔡明修等，故事小品，導演廖士涵以任人隨意丟棄的「菸蒂」，來傳遞生命課題，表達出每個人都可能像菸蒂一般，時而被唾棄、時而受重用，最後仍以正向力量作為結尾。口碑俱佳的《菸蒂》亦獲金鐘獎多項提名，劇中飾演父親一角的喜翔拿下迷你劇集男配角獎。

第三部則是《曉之春》，將在11月18日播出，由王傳一、李康宜、王道南、温貞菱主演，整部作品在第49屆金鐘獎共6項入圍，温貞菱則拿下迷你劇集女配角獎。中視致力製作拍攝電視電影，每部作品都具口碑，如今製作口述影像版，並於11月4日起接連三週的星期日晚間10點播出。

(中時 )