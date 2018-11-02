全台首座！台南公辦焚化底渣處理廠啟用

2018年11月02日 11:50 中時 洪榮志

台南市焚化底渣處理廠預計每年可將8萬8000公噸的垃圾焚化底渣產製為再生粒料。（洪榮志攝）

全台首座公辦焚化底渣處理廠，2日在台南市正式啟用，環保署長李應元專程南下見證，並肯定台南市的做法足堪典範。市府強調，為根本解決底渣再利用問題，該局引進德國先進設備技術，耗資1.1億元，自建焚化底渣處理廠，將底渣精細分選，預計每年可將8萬8000公噸的垃圾焚化底渣產製為再生粒料，並可同時回收鐵金屬及非鐵金屬，將垃圾焚化底渣之經濟效益最大化。

代理市長李孟諺表示，城西及永康焚化廠每年處理市民每天產生的垃圾約50萬公噸，同時產出大約14至15%的焚化底渣，每年平均約7萬公噸。鑑於底渣在2017年以前委託民間處理及再利用，管制不易，如今自建焚化底渣處理廠後，可掌握焚化再生粒料品質及管理使用，讓各公共工程在使用上更具信心。

環保局長林健三也說，在焚化底渣處理廠啟用時，也正規畫建置再生粒料水洗流程、加工廠或製磚廠，以建構完整的廢棄物處理循環經濟園區。未來垃圾焚化後所產生的底渣，由產出到處理至加工後最終再利用，將可由環保局以一條龍方式自行處理，如此可確保再生粒料2次加工品質，並暢通最終使用去化管道，避免再有因委託民間廠商處理，衍生違法堆置或申報不實等問題。此外，台南市焚化底渣處理廠還可協助其他縣市處理焚化底渣，使再生粒料可妥善處理並使用於公共工程，共享廢棄物資源循環經濟。

環保局指出，底渣細粒徑佔比高，以往傳統篩分的方式已經不適用，須採專業精細分選處理，因此台南市新建啟用的焚化底渣處理廠，引進德國設備技術，建置國內首座具備彈跳篩及多道渦電流、磁選、風選與空氣刀分選等系統，透過升級分選技術，可回收90%鐵金屬、75%非鐵金屬，以及分離出4.75至19 mm粗粒料、2至4.75 mm細粒料及小於2 mm以下的極細粒料等3種再生粒料，效能為全台最優的底渣處理廠，如此才能使再生粒料品質大幅提升，並增加施工單位使用意願，有利於多元化再利用管道推廣去化。

(中時 )