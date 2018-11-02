降血脂藥最怕這2種食物！藥師：吃了等於白吃

降血脂藥最怕燕麥、葡萄藥！藥師：吃了等於白吃

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中時電子報

明明已經照醫生指示按時吃藥預防、治療，還每天吃健康食品、有機蔬菜，生活這麼健康，為什麼健檢報告還是有紅字呢？臺北市藥師公會藥物安全委員會副主委紀兆寧表示，這是因為在服藥前先吃了燕麥、葡萄柚，這兩種東西會影響藥物的吸收與效果，藥吃了等於白吃。

ETtoday報導，燕麥的營養價值、膳食纖維高，還可以降膽固醇，被奉為健康聖品。但紀兆寧指出，燕麥會與藥品產生交互作用，像是降血脂最常使用的史塔汀類（statin）：如立普妥（Lipitor,Atorvastatin）、冠脂妥（Crestor,Rousuvastatin）等，若與燕麥同時服用，或是未錯開時間吃，燕麥內的高纖維就會讓藥物在腸胃道的吸收率下降，使藥量不夠，達不到降血脂的效果。因此建議，吃完麥片後千萬不要接著吃藥。

紀兆寧表示，葡萄柚也是一個跟藥物和不來的水果，因為葡萄柚會影響肝臟代謝藥物的酵素，使留在身體內的藥量不穩定，與藥品併服時，就極有可能發生不良反應。且葡萄柚的代謝時間很長，因此千萬不可以與降血脂藥併用，離得越遠越好。

最後，紀兆寧說道，雖然這些食物對人體有益沒錯，但要在適合的時機點吃，才能發揮最大好處，藥只要吃對時間、血脂就會降了！如果民眾不知道哪些食物與那些藥是死對頭，請趕快諮詢藥師解答。

(中時電子報)

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