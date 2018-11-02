台南》高思博推出「Taxi Go」 解決偏鄉交通不便

台南》高思博推出「Taxi Go」 解決偏鄉交通不便
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國民黨台南市長候選人高思博2日上午在學甲慈濟宮舉行政見發表會，首推「Taxi Go」叫車服務，承諾未來當選台南市長後，要在台南市溪北地區推廣「Taxi Go」解決偏鄉大眾運輸不便利的問題。（李其樺攝）
高思博（右）和前交通部長陳建宗共同簽署大台南交通改善計畫宣言。（李其樺攝）
高思博提出大台南交通改善計畫宣言。（李其樺攝）

國民黨台南市長候選人高思博2日上午在學甲慈濟宮舉行政見發表會，首推「Taxi Go」叫車服務，承諾未來當選台南市長後，要在台南市溪北地區推廣「Taxi Go」解決偏鄉大眾運輸不便利的問題。

高思博表示，台南市公車為了補足載客量，採取增加站點、減少班次等方式，以致偏鄉大眾運輸交通不便，溪北地區偏鄉長者要去市區看病、坐火車等待公車費時，甚至還有84歲的老人自己開車去看病，「這是非常不人道的！」

高思博表示，現在手機普及，長者可運用「Taxi Go」使用Line來叫計程車，計程車司機則藉由廣告費來賺取收入，既可隨傳隨到，又避免過去計程車按里程數收取昂貴車費，可有效解決大溪北地區公共運輸不足問題。

高思博也不忘套用高雄市長候選人韓國瑜口號「人進得來，東西賣得出去，大家發大財！」爭取鄉親支持，高也對鄉親打趣說，11月24號可以投給芒果、鳳梨，不要再投西瓜了！

(中時 )

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