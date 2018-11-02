高教工會揭3起大學教師不續聘案 批教部當幫兇

高教工會2日召開記者會，揭發3起大學教師不續聘案，分別來自台北科技大學、中正大學，並批評教育部沒有作為。（高教工會提供）

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旺報

國內大專院校訂定6到8年「限年升等條款」，不少教師因無法完成要求，工作權大受影響，高教工會指出，近期更發現3起教師不續聘案件，其中台北科技大學1名、中正大學2名，皆因未能完成限期內升等而遭不續聘，並無違反教師法定義務，批評教育部沒有作為，搶當解雇大學教師的劊子手。

高教工會2日召開記者會，高教工會組織部主任林柏儀表示，近日審視遭教育部核准不續聘的大學教師，共有3起案件，皆因「未於限期內升等」而遭不續聘，3名教師並無違反教師法定義務，甚至多年來都通過教師評鑑，並無明顯不適任狀況，但教育部卻未妥適把關，以「天花亂墜的寫法」來描述不續聘的理由，以此導引大學補充表面理由的作法，好比「作文比賽」，甚至輕易放水核准不續聘。

林柏儀進一步指出，2名中正大學教師的不續聘理由，主要在於未在期限內升等，另外北科大的個案，更是教育部次長姚立德擔任北科大校長任內批示，此起案件歷經教育部中央教師申評會認定三次，確認學校不續聘違法，但北科大未按照教育部建議辦理，反而重新召開教評會，重複決議不續聘，教育部隨後也沒有檢討，「完全沒有擔當」，顯現這項決議公正性不足。

大專校院教師限年升等條款，時常受到討論，高教工會指出，包含東吳大學、中正大學、聖約翰科技大學、中州科技大學等校在內，都已修法廢除條款，如今教育部卻再次核准，以未於限年內升等教師不續聘案，「豈非是徒生爭議，逼迫教師耗費新力奔波法院救濟？」

高教工會開南大學分部召集人張國聖也說，以自身和多位開南大學教師的經驗為例，指出在歷經限年升等條款而不續聘，獲最高行政法院判決勝訴、返回學校繼續任教的經驗，批判教育部濫權核准不續聘案，對師生權益造成傷害，呼籲教育部應立刻全盤檢討，切莫再當學校高層恣意侵害教師的幫兇。

高教工會秘書長陳政亮則說,，限年升等條款並不正當，要求教育部馬上撤銷 關於限年升等對教師的處分，另外教育部也應回過頭檢討，這項規定是否超越法律規範，部內哪些公務員做了不續聘的決定，而國內大專校院也都要檢討，廢除違反法律的條款。

(旺報 )

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