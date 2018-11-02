買木瓜送豆芽？網友切開一看好崩潰！

網友買木瓜，切開一看裏頭竟有...。(翻攝爆怨公社)

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中時電子報
/綜合報導

木瓜裡面密密麻麻的黑色果籽，讓許多有「密集恐懼症」的人看得頭皮發麻，一名網友買到一顆木瓜還「加碼大放送」，裏頭竟長出一坨豆芽，讓人看了直呼恐怖「像是異形生物」。發文網友自行找出答案，原來這是木瓜在室溫之下，種子在果實裡面發芽所造成的特別現象。

「X腰ㄟ，這種木瓜能吃嗎？」一名網友切開木瓜後，驚見裏頭居然有一坨豆芽菜，頓時不知所措，在《爆怨公社》PO文求助，問「第一次見到切開發芽的木瓜，我很好奇若沒切開在放幾天，不知會變怎樣哈哈哈」

買木瓜居然會送豆芽菜？引得底下網友留言驚呼連連，紛紛動用想像力討論「一屍多命」、「一種吃完木瓜再炒豆芽菜的概念~」、「賺到了n年後吃木瓜不用買了~」、「涼拌豆芽菜佐木瓜？」、「這顆木瓜一定有討客兄…」、「感覺像異形吸附上母體吸取養分」。

有人則指出木瓜發芽是正常現象，「只是味道很超級恐怖」，原PO則自行找到解答，臉書粉專「植物生理學中」2016年曾針對木瓜發芽現象做出解答，「現在的農產品都是冷藏運送的，冷藏之後擺上展示架恢復室溫，對植物的種子是一種刺激，會打破種子的休眠，於是種子就在果實裡面發芽了。」

(中時電子報)

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