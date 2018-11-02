謝毅宏頭皮太搶鏡 拍片落髮率達7成

謝毅宏為戲落髮。（艾迪昇提供）

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謝毅宏為了維持「髮量」，每日得剃頭。（艾迪昇提供）

謝毅宏日前飛橫店拍陳浩民、林子聰主演的網路大電影《濟公3之降龍有悔》，一踏進片場就被請上理髮座，不出幾秒鐘，原本一頭茂密的黑髮，立馬剃成大光頭。髮型師不光只用髮推，還動用剃刀，讓謝毅宏頭皮光溜溜，成了名符其實「頂上無毛」。

謝毅宏演過《乳‧房》、《濟公2之神龍再現》、《濟公3之降龍有悔》3部電影，包含這回已是第二次剃頭，拍片落髮率高達三分之二，謝毅宏幽默調侃自己：「可能我頭型很美，大家都想看我赤裸的頭皮。」他片中飾演小和尚，為了劇情需要，二話不說就剃頭，工作人員在旁惋惜，但他倒是挺看得開，剃到一半還對著鏡頭笑出來。

他表示，有了上次《乳‧房》理髮經驗，這次駕輕就熟，不過他仍透露仍有適應期，「通常我剃的當下不會有什麼感覺，要到隔天起床照鏡子才會被嚇到，尤其早起習慣摸頭髮，摸不到任何毛髮的感覺很奇怪」。

由於要連戲，所以他得每天向理髮師報到，他常被問到已經有剃頭經驗，何不乾脆自己來，他苦笑：「很危險啦，要剃到那麼光，都只能用剃刀，一不小心就見血啦！」頭皮見光讓他免去洗髮、吹髮麻煩，但橫店入夜低溫，他頂著光頭一不小心就會著涼，所幸他早有經驗，備妥各式毛帽和圍巾禦寒。

(中時 )

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