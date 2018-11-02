一級致癌物最容易超標的食品曝光！煮了也沒用

一級致癌物超標！花生久放受潮，煮了也沒用。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

台北市長柯文哲飯後最愛的零食--花生，想不到竟有肉眼看不到的飲食危機！專家指出，花生一旦久放受潮、受到真菌感染，有可能產生一級致癌物黃麴毒素，就算煮過也沒用，最容易超標的食品主要為花生的加工製品，像是花生粉、花生糖等，而且從外觀很難看出是否已有毒素生成。

黃麴毒素是真菌在生長時產生的代謝物，毒性非常強，被世界衛生組織列為一級致癌物，一般的調理溫度，並不會讓毒素消失，大量吃進黃麴毒素，會造成急性肝中毒，主要症狀為嘔吐、腹痛、痙攣、肝衰竭等；慢性累積黃麴毒素也可能導致中毒或增加罹癌風險。

受到真菌污染的食物，若環境條件適合時會生成黃麴毒素，根據《食力foodnext》報導，花生經過加工變成花生糖、花生粉後，破壞了籽粒的完整型態，更容易讓真菌生長，由於消費者很難從花生糖與花生粉看出花生顆粒的原貌，因此很難確認這些產品使用的花生原料，到底放了多久？是否受到真菌污染？

專家建議，花生醬、花生粉等這類加工食品，應放在乾燥、黴菌不易生長的地方，開封後一定要冷藏密封，避免發黴的可能。由於一般消費者無法直接看到原料加工前的儲存狀況，因此應盡量避免購買來路不明、製造廠衛生條件不明的相關產品，避免吃到久放、受潮而產生黃麴毒素的風險。

(中時電子報)

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