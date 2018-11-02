雲林》張麗善辭立委拼選戰　王金平讚：展現決心

2018年11月02日 11:53 中時 楊佳穎

國民黨雲林縣長張麗善2日大動作召開記者會，宣布辭去立委職務、全力投入選戰，隨後也前往拜會前立法院長、國民黨立委王金平。王則讚張麗善展現參選、必勝決心，強調大家都會給予支持，希望順利當選。

張麗善2日身穿2016年國民黨總統候選人朱立倫打選戰時的外套召開記者會，表示自己受到國民黨委予重任，擔任第九屆立委，就任以來都以負責任的態度南北奔波，積極出席立法院院會及各委員會會議，克盡立法委員職責；而這次選舉無論是對國民黨，甚至全國而言都是台灣民主發展一個極其重要的里程碑，立法院的有效運作更是台灣民主政治健全發展的基礎。

她接著說，選戰已開始，自己無法再分身於立法院的議事，為讓立法院能積極發揮議事功能，幾經思考鄭重宣布即日起辭去立委職務，積極專心投入11月24日的雲林縣長選戰，「我想這是我該有的態度也符合我的個性。」

張麗善也說，稍早已向黨中央報告，這段時間確定無法再北上擔任立委職務、配合國會運作，恐沒辦法善盡職責，因此宣布正式辭去職務；而接下來若當選就繼續服務，「沒選上的話我會回歸家庭，好好扮演母親角色」，基本上無論結果如何，在我認為都是好的。

隨後，張麗善立即前往王金平辦公室拜會，王也肯定張麗善展現參選決心，並表示11月10日國民黨高雄市長韓國瑜要到雲林，自己也會去，「韓國瑜現在正夯，我相信那場一定會很多鄉親去參加，所以那場一定很熱鬧，希望藉由這場聲勢，能再將妳和對手的差距拉大。」

面對媒體詢問雲林選情評估，王金平笑說「當然有、一定有的，持續不斷在做」。至於是否為五五波？他表示，現在只能這麼講，最後投完票才有決定，「所以現在謙卑一點」，當然要繼續努力；一旁的張麗善則強調「還有努力的空間」。

張麗善也說，自己擔任不分區以來，王金平給予很多指導，尤其在哥哥（雲林縣前縣長張榮味）不在時，「他就像我的大哥一樣，隨時給我很多的支援跟支持、關懷」；如今辭去立委職務，是因選舉在即，確定無法再南北奔波、在國會有效運作議事，也盼好好回去打選戰，讓支持者知道自己有決心與他們站在一起，盼雲林未來發展更好，「我辭去職務應該是非常正確的，我想我就是表示我的決心，好好回去打贏勝戰，這也是對雲林鄉親最大的交代。」

(中時 )